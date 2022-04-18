https://arabic.sputniknews.com/20220418/المقاتلون-المحاصرون-بـآزوفستال-يرفضون-الاستسلام-القائمة-العربية-تجمد-عضويتها-بحكومة-بينيت-1061332018.html

المقاتلون المحاصرون بـ"آزوفستال" يرفضون الاستسلام... القائمة العربية تجمد عضويتها بحكومة بينيت

المقاتلون المحاصرون بـ"آزوفستال" يرفضون الاستسلام... القائمة العربية تجمد عضويتها بحكومة بينيت

في الوقت الذي أكد فيه مراسل "سبوتنيك" في ماريوبول أن المقاتلين القوميين الأوكرانيين داخل مصانع "أزوفستال وإيليتش" يرفضون الاستسلام، قررت "القائمة العربية... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T13:28+0000

2022-04-18T13:28+0000

2022-04-18T13:28+0000

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18-4 Sputnik World المقاتلون المحاصرون داخل "آزوفستال" بماريوبول يرفضون الاستسلام

المقاتلون المحاصرون داخل "آزوفستال" بماريوبول يرفضون الاستسلامأكد مراسل "سبوتنيك" في ماريوبول أن المقاتلين القوميين الأوكرانيين و"المرتزقة الأجانب" المحاصرين داخل مصانع "أزوفستال وإيليتش" يرفضون حتى الآن، المبادرات الروسية للاستسلام وإلقاء أسلحتهم.وأضاف أن المسلحين تجاهلوا مبادرات الجانب الروسي لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار القتال.إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في شمال النرويج لا تساهم في ضمان الأمن في القطب الشمالي، مؤكدة أن موسكو قلقة من تنامي نشاط الحلف في المنطقة.في هذا السياق، قال خبير الشؤون الروسية، د. أديب السيد، إن "العملية العسكرية الروسية دخلت مرحلة الحسم"، لافتا إلى أن الجانب الروسي حريص على عدم الحاق الضرر بالأهداف المدنية ما ساهم في إطالة أمد العملية العسكرية.وأشار إلى انه "تم الانتقال إلى أسلحة نوعية من أجل إجبار المقاتلين على الخروج من المجمع والاستسلام أو حسم المعركة، وقد لاحظنا اليوم استخدام صواريخ الكسندر للمرة الأولى منذ انطلاق العملية".الرئيس اللبناني يؤكد أنه سيتم إجراء الانتخابات النيابية في موعدهاأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الانتخابات ستعقد في موعدها، وأن كل شيء أصبح جاهزا لإجرائها، معربا في الوقت نفسه عن أمله ألا يحدث شيء يعرقل إجراءها.وتمنى الرئيس اللبناني "أن يؤثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إيجابا على الوضع في لبنان، ويكون بداية الصعود من الهاوية".في هذا السياق، قال المحلل السياسي ميخائيل عوض إن هناك كثير من المعطيات من شأنها أن تعرقل الانتخابات، لافتا إلى أن البديل غالبا سيكون تمديد مزدوج لرئيس البرلمان والرئيس لمدة ستة أشهر أو سنة.واعتبر أن هذا سيكون له انعكاسات كبيرة على حجم النفوذ الأمريكي والمنظومة السياسية التي تحرك الانتخابات."القائمة العربية الموحدة" تجمّد عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيستقررت "القائمة العربية الموحدة" تجميد عضويتها مؤقتا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، وذلك على خلفية تطورات الأوضاع بالمسجد الأقصى.جاء قرار "القائمة العربية الموحدة" على خلفية الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها من أوساط قيادات في الحركة الإسلامية الجنوبية للانسحاب الكامل من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية أحداث المسجد الأقصى.لكنها لوحّت في بيان إلى إنه "في حال استمرّت الحكومة بخطواتها التعسّفيّة بحق القدس وأهلها... فإنّ القائمة ستقدّم استقالة جماعيّة".في هذا الإطار، قال خبير الشؤون الإسرائيلية د. ناجي شكري الظاظا، إن " تجميد عضوية القائمة العربية الموحدة في الحكومة والكنيست استجابة طبيعة لحال القائمة المشتركة التي هي جزء من الشعب الفلسطيني".وأوضح أن "الائتلاف الحاكم بقيادة بينيت لا يمتلك أي أغلبية، ومع تجميد عضوية القائمة وفقده لصوته ستكون الحكومة في مهب الريح، ولن تستطيع الذهاب للكنيست بأي مشروع يحتاج إلى الأغلبية".

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