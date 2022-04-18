https://arabic.sputniknews.com/20220418/غروندبرغ-يصل-إلى-عدن-في-ثاني-زيارة-لليمن-خلال-أيام-1061337228.html

غروندبرغ يصل إلى عدن في ثاني زيارة لليمن خلال أيام

غروندبرغ يصل إلى عدن في ثاني زيارة لليمن خلال أيام

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في زيارة هي الثانية خلال أسبوع إلى... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T14:42+0000

2022-04-18T14:42+0000

2022-04-18T14:42+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن "غروندبرغ وصل إلى عدن على متن طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة قادماً من السعودية".وذكر أنه "من المتوقع حضور المبعوث الأممي مراسم أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام جلسة لمجلس النواب ستعقد خلال الساعات المقبلة".ويوم الخميس قبل الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إصداره قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال هادي، في خطاب متلفز، نشرت نصه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وأفوّض المجلس بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".وخول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ "التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ الإعلان عن دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرق الهدنة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن