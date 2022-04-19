https://arabic.sputniknews.com/20220419/أسعار-الذهب-في-مصر-ترتفع-3-جنيهات-للغرام-الواحد-في-التعاملات-المسائية-1061383652.html
أسعار الذهب في مصر ترتفع 3 جنيهات للغرام الواحد في التعاملات المسائية
أسعار الذهب في مصر ترتفع 3 جنيهات للغرام الواحد في التعاملات المسائية
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، في التعاملات المسائية لتزيد 3 جنيهات للغرام الواحد. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:37+0000
2022-04-19T16:37+0000
2022-04-19T16:37+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا في غرفة القاهرة التجارية، فقد أكد أن الغرام زاد 3 جنيهات في التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات منتصف اليوم وأوله.ونتيجة لهذه الزيادة، فقد أصبح سعر الغرام (عيار 14) 699 جنيها، والغرام (عيار 18) 898 جنيها، والغرام (عيار 21) 1048 جنيها، والغرام (عيار 24) 1198 جنيها.وبينما زاد سعر الجنيه الذهب ليصبح 8384 جنيها، فقد هبط سعر الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الثلاثاء حتى تعاملات المساء بتوقيت القاهرة، إلى نحو 1960 دولارا للأوقية، حيث تراجع بمقدار 0.97%.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-بعد-زيادة-عالمية-1061127291.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر ترتفع 3 جنيهات للغرام الواحد في التعاملات المسائية
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، في التعاملات المسائية لتزيد 3 جنيهات للغرام الواحد.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي
عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا في غرفة القاهرة التجارية، فقد أكد أن الغرام زاد 3 جنيهات في التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات منتصف اليوم وأوله.
ونتيجة لهذه الزيادة، فقد أصبح سعر الغرام (عيار 14) 699 جنيها، والغرام (عيار
18) 898 جنيها، والغرام (عيار 21) 1048 جنيها، والغرام (عيار 24) 1198 جنيها.
وبينما زاد سعر الجنيه الذهب ليصبح 8384 جنيها، فقد هبط سعر الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الثلاثاء حتى تعاملات المساء بتوقيت القاهرة، إلى نحو 1960 دولارا للأوقية، حيث تراجع
بمقدار 0.97%.