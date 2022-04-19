https://arabic.sputniknews.com/20220419/العبادي-استمرار-انتهاك-تركيا-لسيادة-العراق-أمر-خطير-1061355443.html

العبادي: استمرار انتهاك تركيا لسيادة العراق أمر خطير

العبادي: استمرار انتهاك تركيا لسيادة العراق أمر خطير

أكد رئيس ائتلاف النصر في العراق، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن "استمرار انتهاك تركيا لسيادة العراق أمر خطير"، وذلك بعدما أطلقت القوات التركية عملية جديدة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T07:29+0000

2022-04-19T07:29+0000

2022-04-19T07:29+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وقال العبادي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "استمرار انتهاك تركيا للسيادة العراقية يقود العلاقات البينية إلى مديات مجهولة"، ناصحا تركيا "بحق الجيرة والدول الأخرى بإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق".وأضاف: "نستغرب الصمت المريب على هذه التجاوزات، وهي مواقف تثير التساؤل عن مسؤولية الدولة والقوى السياسية لحفظ البلاد وسيادتها".وأدانت الحكومة العراقية، مساء أمس الاثنين، العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إن "حكومة جمهورية العراق ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية وشملت تنفيذ قصف داخل الأراضي العراقية".ولفت إلى أن العملية شملت تنفيذ عمليات قصف بمناطق متينة والزاب وأفاشين وباسيان في شمال العراق، مشيرا إلى أن الجيش التركي استخدم مروحيات "أتاك" وطائرات مسيرة خلال تلك العمليات.وقال البيان، إن "العراق يعتبر هذه العمليات خرقا لسيادته وحرمة البلاد"، مؤكدا أن هذا العمل يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان ويخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".يذكر أن تركيا أطلقت فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

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