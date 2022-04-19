https://arabic.sputniknews.com/20220419/تقرير-انخفاض-إنتاج-ليبيا-من-النفط-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1061383130.html

تقرير: انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

تقرير: انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

انخفض إنتاج ليبيا من النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ شهور، وسط احتجاجات مناهضة لاستمرار رئيس الوزراء عبد الحميد... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T16:20+0000

2022-04-19T16:20+0000

2022-04-19T16:20+0000

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انخفض الإنتاج بعدما سجل 1.3 مليون برميل يوميا، يوم الجمعة الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول نفطي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات لا زالت سرية.أغلق أكبر حقل نفطي في البلاد "الشرارة" في غرب ليبيا، والذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميا، يوم الاثنين بعد أن تجمع محتجون في الموقع لمطالبة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بالاستقالة. جاء ذلك بعد توقف حقل الفيل القريب، الذي تبلغ طاقته 65 ألف برميل يوميا لنفس السبب.أعلنت مؤسسة النفط الوطنية تعليق الشحنات من ميناء البريقة النفطي يوم الثلاثاء، بعد أن أجبرها محتجون على الإغلاق قبل يوم واحد، وفقا لمسؤول نفطي آخر طلب عدم الكشف عن هويته.كما علقت الشحنات من ميناء الزويتينة الشرقي يوم الاثنين وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها "بداية موجة مؤلمة من الإغلاق".وأعلنت حالة "القوة القاهرة" - وهو بند في العقود يسمح بوقف الصادرات - في مليتة، وهو ميناء غربي يغذيه حقل الفيل. يهدد المتظاهرون بوقف العمليات في مواقع السدرة وراس لانوف.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/تحذيرات-من-سيناريو-التصعيد-العسكري-في-ليبيا-عقب-إغلاق-حقول-النفط-1061334907.html

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