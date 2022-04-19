https://arabic.sputniknews.com/20220419/كيف-تمت-حماية-جلسة-مراسم-أداء-المجلس-الرئاسي-اليمني-من-أي-هجوم-محتمل-1061376992.html

كيف تمت حماية جلسة مراسم أداء المجلس الرئاسي اليمني من أي هجوم محتمل

كيف تمت حماية جلسة مراسم أداء المجلس الرئاسي اليمني من أي هجوم محتمل

جرت مراسم أداء المجلس الرئاسي اليمني، اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بعد نحو أسبوعين من نقل الرئيس اليمني، عبد ربه... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T14:25+0000

2022-04-19T14:25+0000

2022-04-19T14:25+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وجرت مراسم أداء اليمين وسط إجراءات متشددة، خوفاً من تعرض مكان عقد جلسة مجلس النواب إلى عملية استهداف صاروخي أو جوي.ونصبت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بطارية دفاع جوي نوع "باتريوت" لحماية رئيس وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية من أي هجوم محتمل في مدينة عدن.وتولت القوات السعودية وتشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حماية القاعة التي احتضنت جلسة مجلس النواب اليمني، في ظل استنفار أمني واسع لليوم الثالث توالياً في مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً لليمن منذ سيطرة جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014 على العاصمة صنعاء.وشهدت مراسم أداء اليمين الدستورية، خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، هي الأولى في العاصمة المؤقتة عدن، حضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وسفراء بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، وسفراء مجلس التعاون الخليجي وسفراء دول عربية وأجنبية.وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إصداره قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وذكر هادي، في خطاب متلفز، نشرت نصه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة بإشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وأفوّض المجلس بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".وأضاف بأن "مجلس القيادة الرئاسي يكون برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية: سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبد الله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني".وخوّل الإعلان الرئاسي مجلس القيادة بـ "التفاوض مع "أنصار الله" لوقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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