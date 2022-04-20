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https://arabic.sputniknews.com/20220420/أردوغان-يؤكد-استمرار-العمليات-العسكرية-التركية-شمالي-العراق-ويكشف-الهدف-منها-1061406221.html
أردوغان يؤكد استمرار العمليات العسكرية التركية شمالي العراق ويكشف الهدف منها
أردوغان يؤكد استمرار العمليات العسكرية التركية شمالي العراق ويكشف الهدف منها
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، "استمرار العمليات العسكرية في سوريا والعراق بزعم المساهمة بأمنها". 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:18+0000
2022-04-20T11:18+0000
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وقال أردوغان، في كلمة نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن "الهدف من عملية "قفل المخلب" هو تطهير الأراضي العراقية من تسلط تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وضمان أمن الحدود".وأضاف أن "المنظمات الإرهابية لم تعد قادرة على ممارسة أي عمل داخل تركيا"، متابعا: "منعنا إلى حد كبير عمليات التسلل والهروب من حدودنا وسنسحق رئيس المنظمة الإرهابية".وأطلقت تركيا فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال العراق.كما أكدت الرئاسة العراقية، في وقت سابق، أن "العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي"، مشيرة إلى أن تكرار هذه العمليات غير مقبول.وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين.وأدلى أكار بهذا التصريح، في البرلمان قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، وقال، "تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية المخلب القفل شمالي العراق"، مؤكدا أن "العملية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها"، كما أفاد بأنها "ستتواصل" أيضا.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

أردوغان يؤكد استمرار العمليات العسكرية التركية شمالي العراق ويكشف الهدف منها

11:18 GMT 20.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، "استمرار العمليات العسكرية في سوريا والعراق بزعم المساهمة بأمنها".
وقال أردوغان، في كلمة نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن "الهدف من عملية "قفل المخلب" هو تطهير الأراضي العراقية من تسلط تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وضمان أمن الحدود".
وأضاف أن "المنظمات الإرهابية لم تعد قادرة على ممارسة أي عمل داخل تركيا"، متابعا: "منعنا إلى حد كبير عمليات التسلل والهروب من حدودنا وسنسحق رئيس المنظمة الإرهابية".
وأطلقت تركيا فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال العراق.
كما أكدت الرئاسة العراقية، في وقت سابق، أن "العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي"، مشيرة إلى أن تكرار هذه العمليات غير مقبول.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين.
وأدلى أكار بهذا التصريح، في البرلمان قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، وقال، "تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية المخلب القفل شمالي العراق"، مؤكدا أن "العملية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها"، كما أفاد بأنها "ستتواصل" أيضا.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
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