عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/إسلامي-انتهاء-الجانب-الفني-من-محادثات-الاتفاق-النووي-الإيراني-ويتبقى-حل-القضايا-السياسية-1061413748.html
إسلامي: انتهاء الجانب الفني من محادثات الاتفاق النووي الإيراني ويتبقى حل القضايا السياسية
إسلامي: انتهاء الجانب الفني من محادثات الاتفاق النووي الإيراني ويتبقى حل القضايا السياسية
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الانتهاء من الجوانب الفنية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفا أن ما يتبقى حاليا هو حل القضايا السياسية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:44+0000
2022-04-20T13:44+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061106196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac74fe6212adb53170f2e4ee71ea3611.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء: "القسم التقني من محادثات عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي انتهى، وأصبح واضحاً ومكتوباً، وكل الأطراف تدرك جيداً ما يتوجب عليها فعله".وكان المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، قال، الثلاثاء قبل الماضي، إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 تتقدم، لكنه حث المسؤولين على عدم "وضع كل الرهانات على محادثات فيينا".ووجه خامنئي تعليقاته التي نشرها موقعه الإلكتروني، لمسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي قائلا: "العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات. لا تتوقفوا عن عملكم انتظارا لنتائج المفاوضات مهما كانت".تشارك إيران منذ عام في محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.خففت اتفاقية عام 2015 العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي - وهو أمر نفته دائما.لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.وقال المرشد الأعلى: "فريق التفاوض لدينا قاوم حتى الآن المطالب المفرطة للطرف الآخر وسيواصل القيام بذلك. الطرف الآخر نكث بوعوده (بالانسحاب من الاتفاق) ووصل الى طريق مسدود".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/خامنئي-المحادثات-النووية-تسير-بشكل-جيد-1061133280.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061106196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_651c2b499639029b81c4bb0531d2bc8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن

إسلامي: انتهاء الجانب الفني من محادثات الاتفاق النووي الإيراني ويتبقى حل القضايا السياسية

13:44 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Presidencyتظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران.
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Presidency
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الانتهاء من الجوانب الفنية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفا أن ما يتبقى حاليا هو حل القضايا السياسية فقط.
طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء: "القسم التقني من محادثات عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي انتهى، وأصبح واضحاً ومكتوباً، وكل الأطراف تدرك جيداً ما يتوجب عليها فعله".
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، 8 يناير2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
خامنئي: المحادثات النووية "تسير بشكل جيد"
12 أبريل, 18:34 GMT
وأضاف "ما تبقى حالياً هو حل القضايا السياسية فقط".
وكان المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، قال، الثلاثاء قبل الماضي، إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 تتقدم، لكنه حث المسؤولين على عدم "وضع كل الرهانات على محادثات فيينا".
ووجه خامنئي تعليقاته التي نشرها موقعه الإلكتروني، لمسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي قائلا: "العمل يسير بشكل جيد في المفاوضات. لا تتوقفوا عن عملكم انتظارا لنتائج المفاوضات مهما كانت".
تشارك إيران منذ عام في محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
خففت اتفاقية عام 2015 العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي - وهو أمر نفته دائما.
لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.
وقال المرشد الأعلى: "فريق التفاوض لدينا قاوم حتى الآن المطالب المفرطة للطرف الآخر وسيواصل القيام بذلك. الطرف الآخر نكث بوعوده (بالانسحاب من الاتفاق) ووصل الى طريق مسدود".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала