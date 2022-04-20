https://arabic.sputniknews.com/20220420/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-تقديم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-قيمتها-16-مليار-دولار-1061423277.html
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها 1.6 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها 1.6 مليار دولار
قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم معدات عسكرية إضافية بقيمة 1.6 مليار دولار (1.5 مليار يورو) لأوكرانيا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T16:59+0000
2022-04-20T16:59+0000
2022-04-20T17:00+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين ميشيل والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في كييف.وأكد رئيس المجلس الأوروبي: "نجحنا في إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في غضون ساعات قليلة بتقديم معدات عسكرية"، مضيفا: "اليوم قررنا توفير 1.5 مليار يورو من المعدات العسكرية".وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.ورد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها 1.6 مليار دولار
16:59 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم معدات عسكرية إضافية بقيمة 1.6 مليار دولار (1.5 مليار يورو) لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين ميشيل والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في كييف.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي: "نجحنا في إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في غضون ساعات قليلة بتقديم معدات عسكرية
"، مضيفا: "اليوم قررنا توفير 1.5 مليار يورو من المعدات العسكرية".
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
ورد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.