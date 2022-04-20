عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الصين-تستخدم-المروحيات-لمكافحة-كورونا-في-شنغهاي-1061401904.html
الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا في شنغهاي
الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا في شنغهاي
تواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، وبدأت تستخدم المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:30+0000
2022-04-20T09:32+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060678985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d25217a455cbea39a47aba4a2b862395.jpg
ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية في مدينة شنغهاي بدأت تستخدم المروحيات في نقل عينات الحمض النووي إلى المختبرات في المناطق القريبة بسرعة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.ولفتت الصحيفة إلى أنه بفضل استخدام المروحيات في نقل عينات الحمض النووي أصبح معدل العينات التي يتم إرسالها إلى المختبرات القريبة من المدينة يوميا يصل إلى نحو 50 ألف عينة بصورة تساهم في سرعة محاصرة الوباء.وأعلنت شنغهاي، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفيات كورونا رسميا منذ إغلاق المدينة الذي بدأ منذ أسابيع.وفرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/بصرخات-مدوية-من-الشرفات-سكان-شنغهاي-يتحدون-الإغلاق-فيديو-1061183691.html
https://arabic.sputniknews.com/20220410/شنغهاي-تبنى-100-مستشفى-مؤقت-لمواجهة-كورونا-1061033831.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060678985_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c8495d9d8e52e5517ee991c77a9346a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, فيروس كورونا

الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا في شنغهاي

09:30 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 09:32 GMT 20.04.2022)
© REUTERS / Aly Songمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 30 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Aly Song
تابعنا عبرTelegram
تواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، وبدأت تستخدم المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء.
ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية في مدينة شنغهاي بدأت تستخدم المروحيات في نقل عينات الحمض النووي إلى المختبرات في المناطق القريبة بسرعة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.
شنغهاي الصين كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
بصرخات مدوية من الشرفات... سكان شنغهاي يتحدون الإغلاق (فيديو)
14 أبريل, 08:26 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أنه بفضل استخدام المروحيات في نقل عينات الحمض النووي أصبح معدل العينات التي يتم إرسالها إلى المختبرات القريبة من المدينة يوميا يصل إلى نحو 50 ألف عينة بصورة تساهم في سرعة محاصرة الوباء.
وأعلنت شنغهاي، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفيات كورونا رسميا منذ إغلاق المدينة الذي بدأ منذ أسابيع.
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا
10 أبريل, 09:57 GMT
وفرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала