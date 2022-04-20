https://arabic.sputniknews.com/20220420/الصين-تستخدم-المروحيات-لمكافحة-كورونا-في-شنغهاي-1061401904.html
الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا في شنغهاي
الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا في شنغهاي
تواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، وبدأت تستخدم المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:30+0000
2022-04-20T09:30+0000
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العالم
الصين
فيروس كورونا
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ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية في مدينة شنغهاي بدأت تستخدم المروحيات في نقل عينات الحمض النووي إلى المختبرات في المناطق القريبة بسرعة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.ولفتت الصحيفة إلى أنه بفضل استخدام المروحيات في نقل عينات الحمض النووي أصبح معدل العينات التي يتم إرسالها إلى المختبرات القريبة من المدينة يوميا يصل إلى نحو 50 ألف عينة بصورة تساهم في سرعة محاصرة الوباء.وأعلنت شنغهاي، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفيات كورونا رسميا منذ إغلاق المدينة الذي بدأ منذ أسابيع.وفرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/بصرخات-مدوية-من-الشرفات-سكان-شنغهاي-يتحدون-الإغلاق-فيديو-1061183691.html
https://arabic.sputniknews.com/20220410/شنغهاي-تبنى-100-مستشفى-مؤقت-لمواجهة-كورونا-1061033831.html
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العالم, الصين, فيروس كورونا
الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا في شنغهاي
09:30 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 09:32 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
تواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، وبدأت تستخدم المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء.
ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية
في مدينة شنغهاي بدأت تستخدم المروحيات في نقل عينات الحمض النووي إلى المختبرات في المناطق القريبة بسرعة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بفضل استخدام المروحيات في نقل عينات الحمض النووي أصبح معدل العينات التي يتم إرسالها إلى المختبرات القريبة من المدينة يوميا يصل إلى نحو 50 ألف عينة بصورة تساهم في سرعة محاصرة الوباء.
وأعلنت شنغهاي، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا
، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفيات كورونا رسميا منذ إغلاق المدينة الذي بدأ منذ أسابيع.
وفرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة
منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.