عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/مستوطنون-يشتبكون-مع-الشرطة-الإسرائيلية-بعد-منع-مسيرة-الأعلام-من-المرور-إلى-المسجد-الأقصى-1061422259.html
مستوطنون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى.. فيديو
مستوطنون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى.. فيديو
اشتبك الآلاف من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T16:15+0000
2022-04-20T16:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_096e809a067160bfc349b54deba37d05.jpg
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن الآلاف من حاملي الأعلام الإسرائيلية حاولوا اختراق السياج والحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، بهدف الوصول إلى باب العامود، ومنه إلى ساحة البراق في المسجد الأقصى.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرة الأعلام يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وهي الآن في محيط شارع يافا في مدينة القدس المحتلة، وتنوي التوجه نحو باب العامود ومنه إلى ساحة البراق، حيث اشتبك المستوطنون مع الشرطة التي حاولت منعهم من المرور، رغم مرور العشرات منهم، فعليا.ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قرر منع عضو الكنيست بن غفير من الوصول إلى منطقة باب العامود، إلا أنه وصل إلى مكان المسيرة، بل ويقودها بنفسه، مدعيا أنه عضو كنيست ولديه حصانة، ولم يتلق أي رسالة تفيد بعدم السماح له بالذهاب إلى باب العامود.وهدد إيتمار بن غفير بإقامة "خيمة" في ساحة الجيش الإسرائيلي في حال عدم السماح له بقيادة مسيرة الأعلام إلى باب العامود، حيث يعتزم البقاء فيها هذه الليلة، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان".ومساء أمس الثلاثاء، قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.ونقلت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bb45611236d1c93db765bb53284dd40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

مستوطنون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى.. فيديو

16:15 GMT 20.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
اشتبك الآلاف من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن الآلاف من حاملي الأعلام الإسرائيلية حاولوا اختراق السياج والحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، بهدف الوصول إلى باب العامود، ومنه إلى ساحة البراق في المسجد الأقصى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرة الأعلام يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وهي الآن في محيط شارع يافا في مدينة القدس المحتلة، وتنوي التوجه نحو باب العامود ومنه إلى ساحة البراق، حيث اشتبك المستوطنون مع الشرطة التي حاولت منعهم من المرور، رغم مرور العشرات منهم، فعليا.
ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قرر منع عضو الكنيست بن غفير من الوصول إلى منطقة باب العامود، إلا أنه وصل إلى مكان المسيرة، بل ويقودها بنفسه، مدعيا أنه عضو كنيست ولديه حصانة، ولم يتلق أي رسالة تفيد بعدم السماح له بالذهاب إلى باب العامود.
وهدد إيتمار بن غفير بإقامة "خيمة" في ساحة الجيش الإسرائيلي في حال عدم السماح له بقيادة مسيرة الأعلام إلى باب العامود، حيث يعتزم البقاء فيها هذه الليلة، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان".
ومساء أمس الثلاثاء، قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.
ونقلت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала