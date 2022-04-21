https://arabic.sputniknews.com/20220421/أمريكا-نبحث-عن-طرق-لخفض-عائدات-روسيا-من-الطاقة-دون-الإضرار-بالحلفاء-1061460417.html

أمريكا: نبحث عن طرق لخفض عائدات روسيا من الطاقة دون الإضرار بالحلفاء

أمريكا: نبحث عن طرق لخفض عائدات روسيا من الطاقة دون الإضرار بالحلفاء

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة تحاول إيجاد طريقة لخفض عائدات روسيا من مبيعات منتجات الطاقة مع تجنب الإضرار بالدول الأوروبية وغيرها... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T15:48+0000

2022-04-21T15:48+0000

2022-04-21T15:48+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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واشنطن- سبوتنيك. وفي كلمة لها خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، قالت الوزيرة: "تعتبر عائدات مبيعات النفط والغاز مصدرا مهما للدخل بالنسبة لروسيا".وأضافت أنه سيكون من المفيد جدا محاولة ابتكار طريقة "لتقليل عائدات روسيا من هذه المبيعات وهذا هو الهدف الصحيح" من فرض الحظر. واستدركت: "لكن إذا استطعنا إيجاد طريقة للقيام بذلك دون الإضرار بالعالم بأسره من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، فسيكون ذلك مثاليا".ولدى سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها الأوروبيين فرض حظر كامل على استيراد منتجات الطاقة الروسية، قالت يلين إن هناك مشكلات تتعلق بمدى اعتماد أوروبا على منتجات الطاقة الروسية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، مضيفة أن أوروبا بحاجة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.ورد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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