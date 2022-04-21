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الإمارات تعلن موعد بدء إجازة عيد الفطر
الإمارات تعلن موعد بدء إجازة عيد الفطر
حدد دولة الإمارات العربية المتحدة إجازة عيد الفطر 2022 وفقا لقرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الدولة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:57+0000
2022-04-21T08:57+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهيئة قررت تحديد موعد إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الـ 29 رمضان لعام 1443، الذي يوافق يوم السبت الـ 30 من أبريل/ نيسان 2022.وبحسب قرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات فإنه من المقرر أن تستمر إجازة عيد الفطر حتى الـ 3 من شهر شوال 1443، بحسب ما يوافقه من التقويم الميلادي، الذي يتضح بعد تأكيد موعد عيد الفطر.يذكر أن السعودية أعلنت أن إجازة عيد الفطر تبدأ من الأحد 1 مايو/ أيار المقبل حتى الأربعاء الـ 4 من مايو.
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن موعد بدء إجازة عيد الفطر

08:57 GMT 21.04.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili صلاة عيد الفطر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 13 مايو 2021
 صلاة عيد الفطر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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حدد دولة الإمارات العربية المتحدة إجازة عيد الفطر 2022 وفقا لقرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الدولة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهيئة قررت تحديد موعد إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الـ 29 رمضان لعام 1443، الذي يوافق يوم السبت الـ 30 من أبريل/ نيسان 2022.
وبحسب قرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات فإنه من المقرر أن تستمر إجازة عيد الفطر حتى الـ 3 من شهر شوال 1443، بحسب ما يوافقه من التقويم الميلادي، الذي يتضح بعد تأكيد موعد عيد الفطر.
يذكر أن السعودية أعلنت أن إجازة عيد الفطر تبدأ من الأحد 1 مايو/ أيار المقبل حتى الأربعاء الـ 4 من مايو.
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