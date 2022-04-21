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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لن-تشارك-في-عمليات-الإجلاء-من-ماريوبول-برا-أو-جوا-1061462161.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات الإجلاء من ماريوبول برا أو جوا
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات الإجلاء من ماريوبول برا أو جوا
أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود على الأرض أو في الجو للمساعدة في عمليات الإجلاء من مدينة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:26+0000
2022-04-21T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول العسكري الأمريكي: "لن يكون هناك وجود أمريكي على الأرض للمساعدة في عمليات الإجلاء (من ماريوبول)، ولن تكون هناك طائرات أمريكية في الجو. لم يحدث ذلك طوال فترة هذا الصراع".إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الحكومة-الأوكرانية-4-حافلات-تغادر-ماريوبول-على-متنها-أشخاص-تقرر-إجلاؤهم-1061434963.html
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العالم, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات الإجلاء من ماريوبول برا أو جوا

16:26 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود على الأرض أو في الجو للمساعدة في عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول العسكري الأمريكي: "لن يكون هناك وجود أمريكي على الأرض للمساعدة في عمليات الإجلاء (من ماريوبول)، ولن تكون هناك طائرات أمريكية في الجو. لم يحدث ذلك طوال فترة هذا الصراع".
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الحكومة الأوكرانية: 4 حافلات تغادر ماريوبول على متنها أشخاص تقرر إجلاؤهم
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