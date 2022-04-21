https://arabic.sputniknews.com/20220421/بلينكن-يؤكد-لرئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-أهمية-وجود-حكومة-فعالة-لإنهاء-الصراع-1061462590.html
بلينكن يؤكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أهمية وجود حكومة فعالة لإنهاء الصراع
بلينكن يؤكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أهمية وجود حكومة فعالة لإنهاء الصراع
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خلال اتصال هاتفي، أهمية وجود حكومة فعالة لإنهاء الصراع، واستغلال... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:45+0000
2022-04-21T16:45+0000
2022-04-21T16:45+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن "بلينكن هنأ العليمي على منصبه الجديد ورحب باجتماع المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النوب والشوري في عدن هذا الأسبوع... وشدد على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز جهود إنهاء الصراع".وأكد بلينكن "أهمية اغتنام التطورات الأخيرة في اليمن لضمان وقف دائم لإطلاق النار".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مفخخة-لـ-أنصار-الله-صعدة-1061431974.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
بلينكن يؤكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أهمية وجود حكومة فعالة لإنهاء الصراع
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خلال اتصال هاتفي، أهمية وجود حكومة فعالة لإنهاء الصراع، واستغلال التطورات الأخيرة لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن "بلينكن هنأ العليمي على منصبه الجديد ورحب باجتماع المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النوب والشوري في عدن هذا الأسبوع... وشدد على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز جهود إنهاء الصراع".
وأكد بلينكن "أهمية اغتنام التطورات الأخيرة في اليمن لضمان وقف دائم لإطلاق النار
".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن
منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.