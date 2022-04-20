https://arabic.sputniknews.com/20220420/إيران-ترحب-مجددا-بوقف-إطلاق-النار-في-اليمن-وتأمل-في-حوار-يمني-يمني-والاستمرار-في-الهدنة-1061402774.html

إيران ترحب مجددا بوقف إطلاق النار في اليمن وتأمل في حوار يمني يمني والاستمرار في الهدنة

إيران ترحب مجددا بوقف إطلاق النار في اليمن وتأمل في حوار يمني يمني والاستمرار في الهدنة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن". 20.04.2022, سبوتنيك عربي

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وأعرب عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق عن أمله في حوار يمني - يمني مع التركيز على رفع الحصار الإنساني من خلال الاستمرار بالهدنة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت إيران، اعتبرت، أن حل الأزمة في اليمن يقتضي إجراء محادثات بين جميع الأطراف اليمنية ووقفا لإطلاق النار.جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقا على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل سلطته إلى مجلس رئاسي.وقال خطيب زادة: "ليس أمام اليمن خيار سوى رفع الحصار ووقف إطلاق النار والمحادثات الوطنية بمشاركة جميع الفئات". وأكد أن "الحل اليمني بالتأكيد داخل اليمن وليس خارجه، ونحن ندعم كل الحلول التي تلبي إرادة ومصير الشعب اليمني".ووجه وزير الخارجية الإيراني، الشكر لمواقف موريتانيا المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم وقال: "للاسف نشهد اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى في شهر رمضان ونأمل أن يصل الشعب الفلسطيني بدعم من الدول والشعوب الإسلامية إلى حقوقه التاريخية".وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قال أمس الثلاثاء، إن "تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية الإسلامية والكيان الصهيوني أدى إلى تمادي هذا الكيان في إجراءاته القمعية، والعنف الذي يمارسه".

https://arabic.sputniknews.com/20220402/إيران-تعلن-موقفها-من-الهدنة-في-اليمن-1060757649.html

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