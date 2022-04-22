إسرائيل تطلق قنابل الغاز باتجاه المصلين في المسجد الأقصى من طائرات مسيرة... فيديو
13:07 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 22.04.2022)
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
أطلق الجيش والشرطة الإسرائيليان قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين في المسجد الأقصى من طائرات مسيرة، عقب صلاة الجمعة.
ونشر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة أكد من أن الجيش الإسرائيلي استهدف المصلين في المسجد الأقصى المبارك بقنابل الغاز من خلال الطائرات المسيرة، حيث أرفق بالتغريدة شريط فيديو يؤكد ذلك.
המתיחות בהר הבית: התחדשו העימותים, רחפן התיז גז מדמיע על המתפרעים @Heller_shlomi— וואלה! (@WallaNews) April 22, 2022
(תיעוד לפי סעיף 27 א' ברשתות חברתיות) pic.twitter.com/fA9bYqKY1Y
ونقلت وكالة شهاب عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز تجاه المصلين، وبينهم أطفال ونساء بالمسجد الأقصى المبارك عبر الطائرات المسيرة، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.
بينهم نساء وأطفال.. حالات اختناق في باحات الأقصى بعد إطلاق طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قنابل الغاز صوبهم pic.twitter.com/gLKmOn672V— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
התחדשו העימותים בהר הבית: מתפרעים יידו אבנים לעבר שוטרים, רחפן ירה גז מדמיע במתחםhttps://t.co/HHR5gfXvLE— החדשות - N12 (@N12News) April 22, 2022
צילום: רויטרס pic.twitter.com/ZP7aYN2sXG
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
#فيديو| لحظة إصابة عشرات المصلين بالاختناق بعد إطلاق طائرات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم خلال تواجدهم في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/3LFBlYQGAy— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.