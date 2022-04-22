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https://arabic.sputniknews.com/20220422/إسرائيل-تطلق-قنابل-الغاز-باتجاه-المصلين-في-المسجد-الأقصى-من-طائرات-مسيرة-فيديو-1061491199.html
إسرائيل تطلق قنابل الغاز باتجاه المصلين في المسجد الأقصى من طائرات مسيرة... فيديو
إسرائيل تطلق قنابل الغاز باتجاه المصلين في المسجد الأقصى من طائرات مسيرة... فيديو
أطلق الجيش والشرطة الإسرائيليان قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين في المسجد الأقصى من طائرات مسيرة، عقب صلاة الجمعة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:07+0000
2022-04-22T13:08+0000
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ونشر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة أكد من أن الجيش الإسرائيلي استهدف المصلين في المسجد الأقصى المبارك بقنابل الغاز من خلال الطائرات المسيرة، حيث أرفق بالتغريدة شريط فيديو يؤكد ذلك.ونقلت وكالة شهاب عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز تجاه المصلين، وبينهم أطفال ونساء بالمسجد الأقصى المبارك عبر الطائرات المسيرة، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إسرائيل تطلق قنابل الغاز باتجاه المصلين في المسجد الأقصى من طائرات مسيرة... فيديو

13:07 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 22.04.2022)
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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أطلق الجيش والشرطة الإسرائيليان قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين في المسجد الأقصى من طائرات مسيرة، عقب صلاة الجمعة.
ونشر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة أكد من أن الجيش الإسرائيلي استهدف المصلين في المسجد الأقصى المبارك بقنابل الغاز من خلال الطائرات المسيرة، حيث أرفق بالتغريدة شريط فيديو يؤكد ذلك.
ونقلت وكالة شهاب عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز تجاه المصلين، وبينهم أطفال ونساء بالمسجد الأقصى المبارك عبر الطائرات المسيرة، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
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