نشوب حريق بأشجار المسجد الأقصى خلال المواجهات المندلعة في باحاته والجيش الإسرائيلي يعلق.. فيديو وصور
© AP Photo / Mahmoud Illeanمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
نشب حريق في أشجار باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الجمعة، خلال المواجهات المندلعة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، زعم من خلالها أن الحريق الذي اندلع في إحدى أشجار باحات المسجد الأقصى جراء تعرضها لألعاب نارية أطلقها "مشاغبون فلسطينيون".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إنه تم إخماد الحريق، الذي اندلع من قبل مثيري الشغب الفلسطينيين عبر مفرقعات نارية.
דובר צה"ל בערבית מפרסם את הסרטון שבו נראה ירי הזיקוקים של המתפרעים הפלסטינים, שהצית את העץ ברחבת מסגד אל-אקצא: "הפרכת השקרים של הבריונים הפלסטינים"@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) April 22, 2022
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وفي السياق نفسه، أفادت وكالة شهاب، بإصابة العشرات من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى المبارك، حيث ذكرت عيادة المسجد الأقصى أن 45 مصابا وصلوا إليها بإصابات مختلفة منها الرصاص المطاطي، بعضها في العين والرأس، وغالبيتها في الأجزاء العلوية من الجسد.
ومن جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت 9 مصابين، بينهم اثنان بحالة خطيرة. ومن بين المصابين مسعف و 3 صحفيين وطفل على الأقل.
نشب حريق في إحدى الأشجار في باحة #المسجد_الأقصى جراء تعرضها لألعاب نارية أطلقها مشاغبون فلسطينيون. الحمد لله تك إخماد الحريق.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2022
هذا هو انتهاك آخر لقدسية هذا المكان من قبل البلطجية الفلسطينيين. يدنسون حرمة الأقصى في رمضان. اتقوا الله pic.twitter.com/oTDug3b0O4
وتوافد الآلاف من مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، فجرا، لأداء صلاتي الفجر والجمعة والاعتكاف في المسجد الأقصى، وذلك من خلال دعوة تحت عنوان "إنا باقون" قد أطلقت للاعتكاف في المسجد، في الجمعة الثالثة من رمضان لمواجهة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
جهود السيطرة على حريق شب في أشجار الأقصى نتيجة اعتداءات الاحتلال pic.twitter.com/5EHudgBsrf— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.