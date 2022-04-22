https://arabic.sputniknews.com/20220422/نشوب-حريق-بأشجار-المسجد-الأقصى-خلال-المواجهات-المندلعة-في-باحاته-والجيش-الإسرائيلي-يعلق-فيديو-وصور-1061475182.html

نشوب حريق بأشجار المسجد الأقصى خلال المواجهات المندلعة في باحاته والجيش الإسرائيلي يعلق.. فيديو وصور

نشوب حريق بأشجار المسجد الأقصى خلال المواجهات المندلعة في باحاته والجيش الإسرائيلي يعلق.. فيديو وصور

نشب حريق في أشجار باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الجمعة، خلال المواجهات المندلعة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T07:34+0000

2022-04-22T07:34+0000

2022-04-22T07:34+0000

المسجد الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227106_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_14b1f880d2ddd29791779a5a347d3d78.jpg

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، زعم من خلالها أن الحريق الذي اندلع في إحدى أشجار باحات المسجد الأقصى جراء تعرضها لألعاب نارية أطلقها "مشاغبون فلسطينيون".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إنه تم إخماد الحريق، الذي اندلع من قبل مثيري الشغب الفلسطينيين عبر مفرقعات نارية.وفي السياق نفسه، أفادت وكالة شهاب، بإصابة العشرات من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى المبارك، حيث ذكرت عيادة المسجد الأقصى أن 45 مصابا وصلوا إليها بإصابات مختلفة منها الرصاص المطاطي، بعضها في العين والرأس، وغالبيتها في الأجزاء العلوية من الجسد.ومن جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت 9 مصابين، بينهم اثنان بحالة خطيرة. ومن بين المصابين مسعف و 3 صحفيين وطفل على الأقل.وتوافد الآلاف من مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، فجرا، لأداء صلاتي الفجر والجمعة والاعتكاف في المسجد الأقصى، وذلك من خلال دعوة تحت عنوان "إنا باقون" قد أطلقت للاعتكاف في المسجد، في الجمعة الثالثة من رمضان لمواجهة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي