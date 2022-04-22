https://arabic.sputniknews.com/20220422/الرئيس-الفرنسي-فرض-حظر-على-إمدادات-الغاز-الروسي-لم-تجر-مناقشته-بعد-1061477102.html

الرئيس الفرنسي: فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي لم تجر مناقشته بعد

الرئيس الفرنسي: فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي لم تجر مناقشته بعد

قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، إن مسألة فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا يمكن أن تكون موضوعا للمناقشة في إطار العقوبات الخاصة... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T08:15+0000

2022-04-22T08:15+0000

2022-04-22T08:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

روسيا

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روما ، 22 أبريل - سبوتنيك. وذكر الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية، أن ملف فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تطرح على طاولة المفاوضات، ولكن ليس اليوم.وأكد ماكرون أن هناك مفاوضات جارية بشأن الفحم والنفط، بينما لم يتم التفاوض بشأن الغاز بعد، موضحا علمه بتلك الصعوبات الهائلة التي يسببها هذا الأمر، مؤكدا أنه تحدث منذ أعوام عديدة حول "سيادة الطاقة في أوروبا".وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أنه "كل يوم تقرر فيه روسيا الانتقال إلى مستوى عسكري أو دبلوماسي أو تكتيكي جديد يقلل من فرصها للعودة إلى الحياة الطبيعية ويقلل من قدرتنا على بناء سلام وطيد".وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات مالية واقتصادية مشددة غير مسبوقة على روسيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وروسيا قد أعدت نفسها لها مسبقا، لافتا إلى أن تلك العقوبات تتطلب التحليل والتنسيق بين الهيئات والإدارات بهدف صياغة إجراءات جوابية تستجيب ومصالح روسيا الاتحادية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف بلاده يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/فرنسا-تحاول-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-حظر-على-إمدادات-النفط-الروسية-1061354946.html

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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , روسيا