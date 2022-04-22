عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-محطة-تشيرنوبيل-في-أوكرانيا-1061502227.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن المدير العام سيزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا الأسبوع المقبل، في إطار تكثيف المنظمة جهودها "لمنع خطر وقوع... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:37+0000
2022-04-22T18:37+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102371/22/1023712241_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_09e1c44c11c11a0b12b52fa39a0adb67.jpg
منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على منشآت ومواقع حيوية مهمة، بما في ذلك منشأتي تشيرنوبيل وزاباروجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وأكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدا عرقلة عملياتها.يصل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في 26 أبريل/ نيسان الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية لكارثة عام 1986، مع فريق من الخبراء من هيئة الأمم المتحدة لإجراء فحوصات الإشعاع وتسليم المعدات الأساسية.خلال زيارتهم، سيقوم الخبراء أيضا بإصلاح أنظمة المراقبة عن بعد التي توقفت عن إرسال البيانات مرة أخرى إلى مقر الوكالة في فيينا.في مارس/ آذار، سافر غروسي إلى أوكرانيا لوضع الأساس لاتفاقية لتقديم المساعدة الفنية، وزار محطة للطاقة النووية في جنوب البلاد، قبل لقاء كبار المسؤولين الروس في كالينينغراد.أوكرانيا لديها 15 مفاعلا في أربع محطات عاملة، فضلا عن مستودعات النفايات مثل تشيرنوبيل، وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمزيد من عمليات التفتيش في الأسابيع المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الطاقة-الذرية-تخطط-لنشر-20-موظفا-في-المنشآت-النووي-الأوكرانية-1060423130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102371/22/1023712241_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_b58e7011038901a7962a6d2c3e1608b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا

18:37 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمنطقة المهجورة - تشيرنوبيل
المنطقة المهجورة - تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن المدير العام سيزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا الأسبوع المقبل، في إطار تكثيف المنظمة جهودها "لمنع خطر وقوع حادث نووي".
منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على منشآت ومواقع حيوية مهمة، بما في ذلك منشأتي تشيرنوبيل وزاباروجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وأكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدا عرقلة عملياتها.
المنطقة المهجورة - تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"الطاقة الذرية" تخطط لنشر 20 موظفا في المنشآت النووية الأوكرانية
24 مارس, 18:17 GMT
يصل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في 26 أبريل/ نيسان الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية لكارثة عام 1986، مع فريق من الخبراء من هيئة الأمم المتحدة لإجراء فحوصات الإشعاع وتسليم المعدات الأساسية.
خلال زيارتهم، سيقوم الخبراء أيضا بإصلاح أنظمة المراقبة عن بعد التي توقفت عن إرسال البيانات مرة أخرى إلى مقر الوكالة في فيينا.
في مارس/ آذار، سافر غروسي إلى أوكرانيا لوضع الأساس لاتفاقية لتقديم المساعدة الفنية، وزار محطة للطاقة النووية في جنوب البلاد، قبل لقاء كبار المسؤولين الروس في كالينينغراد.
أوكرانيا لديها 15 مفاعلا في أربع محطات عاملة، فضلا عن مستودعات النفايات مثل تشيرنوبيل، وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمزيد من عمليات التفتيش في الأسابيع المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала