https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-محطة-تشيرنوبيل-في-أوكرانيا-1061502227.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن المدير العام سيزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا الأسبوع المقبل، في إطار تكثيف المنظمة جهودها "لمنع خطر وقوع... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:37+0000
2022-04-22T18:37+0000
2022-04-22T18:37+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102371/22/1023712241_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_09e1c44c11c11a0b12b52fa39a0adb67.jpg
منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على منشآت ومواقع حيوية مهمة، بما في ذلك منشأتي تشيرنوبيل وزاباروجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وأكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدا عرقلة عملياتها.يصل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في 26 أبريل/ نيسان الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية لكارثة عام 1986، مع فريق من الخبراء من هيئة الأمم المتحدة لإجراء فحوصات الإشعاع وتسليم المعدات الأساسية.خلال زيارتهم، سيقوم الخبراء أيضا بإصلاح أنظمة المراقبة عن بعد التي توقفت عن إرسال البيانات مرة أخرى إلى مقر الوكالة في فيينا.في مارس/ آذار، سافر غروسي إلى أوكرانيا لوضع الأساس لاتفاقية لتقديم المساعدة الفنية، وزار محطة للطاقة النووية في جنوب البلاد، قبل لقاء كبار المسؤولين الروس في كالينينغراد.أوكرانيا لديها 15 مفاعلا في أربع محطات عاملة، فضلا عن مستودعات النفايات مثل تشيرنوبيل، وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمزيد من عمليات التفتيش في الأسابيع المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الطاقة-الذرية-تخطط-لنشر-20-موظفا-في-المنشآت-النووي-الأوكرانية-1060423130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102371/22/1023712241_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_b58e7011038901a7962a6d2c3e1608b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن المدير العام سيزور محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا الأسبوع المقبل، في إطار تكثيف المنظمة جهودها "لمنع خطر وقوع حادث نووي".
منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على منشآت ومواقع حيوية مهمة، بما في ذلك منشأتي تشيرنوبيل وزاباروجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وأكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة
لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدا عرقلة عملياتها.
يصل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في 26 أبريل/ نيسان الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية لكارثة عام 1986، مع فريق من الخبراء من هيئة الأمم المتحدة لإجراء فحوصات الإشعاع وتسليم المعدات الأساسية.
خلال زيارتهم
، سيقوم الخبراء أيضا بإصلاح أنظمة المراقبة عن بعد التي توقفت عن إرسال البيانات مرة أخرى إلى مقر الوكالة في فيينا.
في مارس/ آذار، سافر غروسي إلى أوكرانيا لوضع الأساس لاتفاقية لتقديم المساعدة الفنية، وزار محطة للطاقة النووية في جنوب البلاد، قبل لقاء كبار المسؤولين الروس
في كالينينغراد.
أوكرانيا لديها 15 مفاعلا في أربع محطات عاملة، فضلا عن مستودعات النفايات مثل تشيرنوبيل، وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمزيد من عمليات التفتيش في الأسابيع المقبلة.