https://arabic.sputniknews.com/20220331/البعثة-الروسية-في-فيينا-موسكو-تتخذ-جميع-التدابير-لضمان-سلامة-المحطات-النووية-الأوكرانية-1060696669.html
البعثة الروسية في فيينا: موسكو تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة المحطات النووية الأوكرانية
البعثة الروسية في فيينا: موسكو تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة المحطات النووية الأوكرانية
أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الخميس، أن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:20+0000
2022-03-31T14:20+0000
2022-03-31T14:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
تشيرنوبل
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ووفقا لبيان نشرته البعثة على "تلغرام" قالت: "تتخذ روسيا الاتحادية جميع الإجراءات اللازمة لضمان السلامة والأمن النوويين الواجبين للمنشآت النووية الأوكرانية التي تحرسها القوات العسكرية الروسية".وذكر البيان أن الموظفين الأوكرانيين يواصلون العمل في المصانع وأن السلطات الأوكرانية مسؤولة عن تناوب الموظفين، مضيفًا أن الموظفين يتعرضون للترهيب والتهديد بالعقوبة الجنائية المحتملة لأي تعامل مع الروس.وأضاف أن "نظام كييف يعرقل عمدا تطبيع هذه العملية من أجل استغلال الوضع كذريعة إعلامية لجولة أخرى من الدعاية المعادية لروسيا".وأوضح بيان البعثة الروسية أنه فيما يتعلق بقضايا نقل بيانات المراقبة عن بعد من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي "ناجمة عن الجانب الأوكراني، الذي أضر عن قصد بقنوات الاتصال، وفي الوقت نفسه، يمكن لمديرية البرنامج الوطني للاتصال بالوسائل العادية اللازمة للاتصال وقادرة على ترتيب تبادل المعلومات اذا كانت هناك إرادة للقيام بذلك"، حسب البيان.ويشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الخارجية-الروسية-تنفي-التصريحات-حول-شل-إمدادات-محطات-الطاقة-في-تشيرنوبل--1059734353.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, تشيرنوبل
البعثة الروسية في فيينا: موسكو تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة المحطات النووية الأوكرانية
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أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الخميس، أن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدًا عرقلة عملياتها.
ووفقا لبيان نشرته البعثة على "تلغرام" قالت: "تتخذ روسيا الاتحادية جميع الإجراءات اللازمة لضمان السلامة والأمن النوويين الواجبين للمنشآت النووية الأوكرانية
التي تحرسها القوات العسكرية الروسية".
وذكر البيان أن الموظفين الأوكرانيين يواصلون العمل في المصانع وأن السلطات الأوكرانية مسؤولة عن تناوب الموظفين، مضيفًا أن الموظفين يتعرضون للترهيب والتهديد بالعقوبة الجنائية المحتملة
لأي تعامل مع الروس.
وأضاف أن "نظام كييف يعرقل عمدا تطبيع هذه العملية من أجل استغلال الوضع كذريعة إعلامية لجولة أخرى من الدعاية المعادية لروسيا".
وبحسب البيان، فإن الجانب الأوكراني أضر عمدا بقنوات الاتصال بين محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح بيان البعثة الروسية أنه فيما يتعلق بقضايا نقل بيانات المراقبة عن بعد من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي "ناجمة عن الجانب الأوكراني، الذي أضر عن قصد بقنوات الاتصال، وفي الوقت نفسه، يمكن لمديرية البرنامج الوطني للاتصال بالوسائل العادية اللازمة للاتصال وقادرة على ترتيب تبادل المعلومات
اذا كانت هناك إرادة للقيام بذلك"، حسب البيان.
ويشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.