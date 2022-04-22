https://arabic.sputniknews.com/20220422/لندن-تطلب-استبدال-مروحية-روسية-لنقل-جونسون-في-الهند-1061476039.html
لندن تطلب استبدال مروحية روسية لنقل جونسون في الهند
لندن تطلب استبدال مروحية روسية لنقل جونسون في الهند
طلبت لندن استبدال مروحية روسية من طراز Mi-17 بطائرة أميركية لنقل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أثناء زيارته الهند والتي أعلن عنها في وقت سابق. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:53+0000
2022-04-22T07:53+0000
2022-04-22T07:53+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
روسيا
بوريس جونسون
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، كانت قد خصصت السلطات الهندية طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-17، وذلك لنقل جونسون إلى المروحية للطيران من جانديناجار إلى هالول بولاية جوجارات، حيث حضر افتتاح مصنع من قبل شركة تصنيع معدات البناء البريطانية JCB، ولكن بناءً على طلب البريطانيين، تم استبدالها بطائرة من طراز شينوك من 30 مقعدًا من قاعدة شانديغار الجوية. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر استغرق من الجيش الهندي ست ساعات للوصول إلى جونسون، فيما لم يتم تحديد أسباب استبدال السيارة. أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بداية شهر أبريل/نيسان، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.وكان قد أشار جونسون إلى أن بلاده لن توافق على رفع العقوبات عن روسيا حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار بينها وبين أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/رافضا-الحديث-عن-تبادل-للأسرى-جونسون-يطلب-من-روسيا-معاملة-السجناء-البريطانيين-برأفة-1061417099.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا, بوريس جونسون
لندن تطلب استبدال مروحية روسية لنقل جونسون في الهند
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طلبت لندن استبدال مروحية روسية من طراز Mi-17 بطائرة أميركية لنقل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أثناء زيارته الهند والتي أعلن عنها في وقت سابق.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا
"، كانت قد خصصت السلطات الهندية طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-17، وذلك لنقل جونسون إلى المروحية للطيران من جانديناجار إلى هالول بولاية جوجارات، حيث حضر افتتاح مصنع من قبل شركة تصنيع معدات البناء البريطانية JCB، ولكن بناءً على طلب البريطانيين، تم استبدالها بطائرة من طراز شينوك من 30 مقعدًا من قاعدة شانديغار الجوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر استغرق من الجيش الهندي ست ساعات للوصول إلى جونسون، فيما لم يتم تحديد أسباب استبدال السيارة.
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
، في بداية شهر أبريل/نيسان، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.
وكان قد أشار جونسون إلى أن بلاده لن توافق على رفع العقوبات عن روسيا
حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار بينها وبين أوكرانيا.