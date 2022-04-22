https://arabic.sputniknews.com/20220422/مصدر-الجولة-الخامسة-من-المحادثات-السعودية-الإيرانية-عقدت-أمس-في-بغداد-وكانت-إيجابية-1061499766.html

مصدر: الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية عقدت أمس في بغداد وكانت إيجابية

مصدر: الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية عقدت أمس في بغداد وكانت إيجابية

أكد مصدر دبلوماسي مطلع لـ"سبوتنيك" أن الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية عقدت يوم أمس الخميس في العاصمة العراقية بحضور مندوب يمثل الحكومة العراقية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T16:29+0000

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2022-04-22T16:29+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر إن أجواء هذه الجلسة: "كانت إيجابية جداً".ورداً على سؤال عن ماهية الملفات التي ناقشها الوفدان السعودي والإيراني، اكتفى المصدر بالقول إن معظم ملفات المنطقة تطرق إليها الطرفان، فضلاً عن ملف العلاقات الثنائية وأمن منطقة الخليج.ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-تكشف-مصير-الجولة-الخامسة-من-المحادثات-مع-السعودية-1059876192.html

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