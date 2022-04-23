https://arabic.sputniknews.com/20220423/روغوزين-يقارن-بين-صواريخ-سارمات-و-فويفودا-1061524935.html
روغوزين يقارن بين صواريخ "سارمات" و"فويفودا"
روغوزين يقارن بين صواريخ "سارمات" و"فويفودا"
قارن دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، بين الصواريخ البالستية "سارمات" و"فويفودا". 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T14:12+0000
2022-04-23T14:12+0000
2022-04-23T14:27+0000
روسكوسموس
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وقال روغوزين إن صواريخ "سارمات" قادرة على إصابة أهداف في نطاقات غير محدودة تقريبا، بالإضافة إلى سرعته الفائقة مقارنة بصواريخ "فويفودا" مما يجعل من الصعب اعتراضه بأنظمة الدفاع الصاروخي".وأشار روغوزين إلى أن "فويفودا" في تصنيف الناتو مدرجة باسم "ساتانا" (الشيطان) ، و "سارمات" أطلق عليها اسم "الشيطان -2" "ساتانا-2" (الشيطان2). "لماذا؟ أجابني أحد زملائي السابقين في العمل المشترك في بروكسل، والسفير السابق لإحدى دول الناتو، على هذا النحو: "لأن (الشيطان2) هو الذي يمكن أن يكون أسوأ من (الشيطان)، وفقا لموقع "لينتا رو".وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن خصائص صاروخ سارمات "ساتانا-2" (الشيطان) الباليستي الروسي وقدرته على المناورة تجعل من المستحيل اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية لحلف الناتو.تخطط قوات الصواريخ الاستراتيجية للبدء في استبدال تدريجي للصواريخ الباليستية الثقيلة "فويفودا" بالجيل الجديد من صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات في عام 2022.وأطلقت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" تم في إطار "اختبارات حكومية".وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تلقت تحذيرا مسبقا بشأن الاختبارات ولم تعتبر الإطلاق تهديدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-نجاح-إطلاق-صاروخ-سارمات-الباليستي-1061417846.html
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روسكوسموس
روغوزين يقارن بين صواريخ "سارمات" و"فويفودا"
14:12 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
قارن دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، بين الصواريخ البالستية "سارمات" و"فويفودا".
وقال روغوزين إن صواريخ "سارمات" قادرة على إصابة أهداف في نطاقات غير محدودة تقريبا، بالإضافة إلى سرعته الفائقة مقارنة بصواريخ "فويفودا" مما يجعل من الصعب اعتراضه بأنظمة الدفاع الصاروخي".
وأشار روغوزين إلى أن "فويفودا" في تصنيف الناتو مدرجة باسم "ساتانا" (الشيطان) ، و "سارمات" أطلق عليها اسم "الشيطان -2" "ساتانا-2" (الشيطان2). "لماذا؟ أجابني أحد زملائي السابقين في العمل المشترك في بروكسل، والسفير السابق لإحدى دول الناتو، على هذا النحو: "لأن (الشيطان2) هو الذي يمكن أن يكون أسوأ من (الشيطان)، وفقا لموقع "لينتا رو"
.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن خصائص صاروخ سارمات "ساتانا-2" (الشيطان) الباليستي الروسي وقدرته على المناورة تجعل من المستحيل اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية لحلف الناتو.
وأطلقت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "سارمات"
من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات"
تم في إطار "اختبارات حكومية".
وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تلقت تحذيرا مسبقا بشأن الاختبارات ولم تعتبر الإطلاق تهديدا.