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https://arabic.sputniknews.com/20220423/زلزال-يضرب-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1061527974.html
زلزال يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
زلزال يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة خانه زنيان التابعة لمحافظة فارس جنوبي إيران. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:38+0000
2022-04-23T15:38+0000
إيران
زلزال إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال كان بقوة 4.3 ريختر، وضرب منطقة خانه زنيان بمحافظة فارس، في الساعة الخامسة و44 دقيقة و45 ثانية من بعد ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي، وفي عمق 18 كم من سطح الأرض.وأكد المركز الإيراني أن البلاد لم تشهد وقوع خسائر جراء الزلزال الذي وقع على بعد 10 كيلومترات عن خانه زنيان و38 كم عن مدينة كازرون و39 كم عن مدينة نودان و47 كم عن شيراز.وفي العشرين من الشهر الماضي، أعلن مسؤول إيراني أن زلزالا بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة دوبرجي التابعة لمدينة داراب في محافظة فارس جنوبي إيران، وأسفر عن إصابة شخصين.يذكر أن إيران تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تتعرض-لهزة-أرضية-قوية-1060004581.html
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إيران, زلزال إيران, أخبار العالم الآن

زلزال يضرب محافظة فارس جنوبي إيران

15:38 GMT 23.04.2022
© REUTERS / Tasnim News Agency زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / Tasnim News Agency
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة خانه زنيان التابعة لمحافظة فارس جنوبي إيران.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال كان بقوة 4.3 ريختر، وضرب منطقة خانه زنيان بمحافظة فارس، في الساعة الخامسة و44 دقيقة و45 ثانية من بعد ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي، وفي عمق 18 كم من سطح الأرض.
زلزال إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
إيران تتعرض لهزة أرضية قوية
17 مارس, 07:09 GMT
وأكد المركز الإيراني أن البلاد لم تشهد وقوع خسائر جراء الزلزال الذي وقع على بعد 10 كيلومترات عن خانه زنيان و38 كم عن مدينة كازرون و39 كم عن مدينة نودان و47 كم عن شيراز.
وفي العشرين من الشهر الماضي، أعلن مسؤول إيراني أن زلزالا بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة دوبرجي التابعة لمدينة داراب في محافظة فارس جنوبي إيران، وأسفر عن إصابة شخصين.
يذكر أن إيران تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
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