https://arabic.sputniknews.com/20220424/الدفاع-الأسترالية-لا-يمكننا-السماح-للصين-بإقامة-قواعد-عسكرية-في-جزر-سليمان--1061544888.html
الدفاع الأسترالية: لا يمكننا السماح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان
الدفاع الأسترالية: لا يمكننا السماح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان
قال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، إن بلاده لا يمكنها أن تسمح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:16+0000
2022-04-24T10:16+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية الوزير الأسترالي قوله: "في منطقتنا وعلى أعتابنا، لن تكون هناك قواعد بحرية صينية".كما قال في وقت سابق، إن الاتفاقية بين الصين وجزر سليمان هي مظهر آخر من مظاهر نموذج السلوك الصيني مع الدول الأخرى، بما في ذلك في أفريقيا. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى "مدفوعات بغرض الرشوة" ، لكنه لم يقدم أدلة على مزاعمه.وقال سوغافاري، في تصريحات أمام البرلمان: "اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية"، مطالبا الدول الأخرى "باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان"، وذلك حسب وكالة "فرانس 24".وأضاف أن "توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل أيام قليلة لهو لشرف وامتياز لبلاده"، رافضًا في الوقت ذاته إعلان موعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن بكين وقعت مع جزر سليمان اتفاقية تعاون أمني مشترك.ونقلت شبكة "سي. جي. تي. إن" الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين من الصين وجزر سليمان وقعوا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني الثنائي".ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قول وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/جزر-سليمان-تؤكد-أنها-وقعت-اتفاقا-أمنيا-مع-الصين-بكامل-إدراكها-1061411955.html
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جزر سليمان, الصين, أستراليا
الدفاع الأسترالية: لا يمكننا السماح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان
10:16 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، إن بلاده لا يمكنها أن تسمح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان.
ونقلت وسائل إعلام غربية الوزير الأسترالي قوله: "في منطقتنا وعلى أعتابنا، لن تكون هناك قواعد بحرية صينية".
كما قال في وقت سابق، إن الاتفاقية بين الصين وجزر سليمان هي مظهر آخر من مظاهر نموذج السلوك الصيني مع الدول الأخرى، بما في ذلك في أفريقيا. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى "مدفوعات بغرض الرشوة" ، لكنه لم يقدم أدلة على مزاعمه.
هذا وأكد رئيس حكومة جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، اليوم الأربعاء، أن حكومته وقعت مع الصين اتفاقا أمنيا "بكامل إدراكها".
وقال سوغافاري، في تصريحات أمام البرلمان: "اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية"، مطالبا الدول الأخرى "باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان"، وذلك حسب وكالة "فرانس 24
".
وأضاف أن "توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل أيام قليلة لهو لشرف وامتياز لبلاده"، رافضًا في الوقت ذاته إعلان موعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.
وتابع سوغافاري أن "الاتفاق مع الصين يكمل المعاهدة الحالية بين بلاده وأستراليا"، مشيرا إلى أن "الوضع الراهن فشل في تغطية الفجوات الأمنية الخطيرة في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ".
وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن بكين وقعت مع جزر سليمان اتفاقية تعاون أمني مشترك.
ونقلت شبكة "سي. جي. تي. إن" الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين من الصين وجزر سليمان وقعوا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني الثنائي".
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قول وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني
الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان".