https://arabic.sputniknews.com/20220424/الدفاع-الأسترالية-لا-يمكننا-السماح-للصين-بإقامة-قواعد-عسكرية-في-جزر-سليمان--1061544888.html

الدفاع الأسترالية: لا يمكننا السماح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان

الدفاع الأسترالية: لا يمكننا السماح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان

قال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، إن بلاده لا يمكنها أن تسمح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T10:16+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية الوزير الأسترالي قوله: "في منطقتنا وعلى أعتابنا، لن تكون هناك قواعد بحرية صينية".كما قال في وقت سابق، إن الاتفاقية بين الصين وجزر سليمان هي مظهر آخر من مظاهر نموذج السلوك الصيني مع الدول الأخرى، بما في ذلك في أفريقيا. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى "مدفوعات بغرض الرشوة" ، لكنه لم يقدم أدلة على مزاعمه.وقال سوغافاري، في تصريحات أمام البرلمان: "اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية"، مطالبا الدول الأخرى "باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان"، وذلك حسب وكالة "فرانس 24".وأضاف أن "توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل أيام قليلة لهو لشرف وامتياز لبلاده"، رافضًا في الوقت ذاته إعلان موعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن بكين وقعت مع جزر سليمان اتفاقية تعاون أمني مشترك.ونقلت شبكة "سي. جي. تي. إن" الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين من الصين وجزر سليمان وقعوا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني الثنائي".ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قول وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان".

https://arabic.sputniknews.com/20220420/جزر-سليمان-تؤكد-أنها-وقعت-اتفاقا-أمنيا-مع-الصين-بكامل-إدراكها-1061411955.html

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