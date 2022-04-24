https://arabic.sputniknews.com/20220424/غوتيريش-الشباب-يقودون-الجهود-العالمية-لمكافحة-التغيرات-المناخية-1061550115.html
غوتيريش: الشباب يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية
غوتيريش: الشباب يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن شباب العالم هم الذين يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:15+0000
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جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الشباب هم أيضا من يدعمون جهود تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز العنصري.وتابع: "يجب علينا أن ندعم الشباب حتى يواصلوا مضيهم قدما نحو تحقيق هذه الأهداف وحشد كل الجهود التي من شأنها أن تحفز جهودهم".وقال غوتيريش: "يجب على الشباب أن يواصلوا طرح أفكارهم ووضعها على الطاولة حتى يمكن الاستفادة منها بأسرع ما يمكن لأنه لا يوجد وقت يمكن تضييعه".وتحذر الأمم المتحدة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على العالم، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لهذه الأزمة فإنها ستؤدي إلى انتشار الجفاف وفقدان الكثير من المساحات الزراعية بصورة تؤثر على الأمن الغذائي في العالم.كما تحفز الأمم المتحدة حكومات الدول الكبرى على الإسهام بصورة أكبر في مكافحة التغيرات المناخية، عن طريق دعم تلك الجهود ماليا بالتوازي مع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
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غوتيريش: الشباب يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن شباب العالم هم الذين يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الشباب هم أيضا من يدعمون جهود تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز العنصري.
وتابع: "يجب علينا أن ندعم الشباب حتى يواصلوا مضيهم قدما نحو تحقيق هذه الأهداف
وحشد كل الجهود التي من شأنها أن تحفز جهودهم".
وقال غوتيريش: "يجب على الشباب أن يواصلوا طرح أفكارهم ووضعها على الطاولة حتى يمكن الاستفادة منها بأسرع ما يمكن لأنه لا يوجد وقت يمكن تضييعه".
وتحذر الأمم المتحدة من الآثار السلبية
للتغيرات المناخية على العالم، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لهذه الأزمة فإنها ستؤدي إلى انتشار الجفاف وفقدان الكثير من المساحات الزراعية بصورة تؤثر على الأمن الغذائي في العالم.
كما تحفز الأمم المتحدة حكومات الدول الكبرى على الإسهام بصورة أكبر في مكافحة التغيرات المناخية
، عن طريق دعم تلك الجهود ماليا بالتوازي مع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية.