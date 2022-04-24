عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/غوتيريش-الشباب-يقودون-الجهود-العالمية-لمكافحة-التغيرات-المناخية-1061550115.html
غوتيريش: الشباب يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية
غوتيريش: الشباب يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن شباب العالم هم الذين يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:15+0000
2022-04-24T12:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2b9d24d93964b502f7a731a83b7b7c3.jpg
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الشباب هم أيضا من يدعمون جهود تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز العنصري.وتابع: "يجب علينا أن ندعم الشباب حتى يواصلوا مضيهم قدما نحو تحقيق هذه الأهداف وحشد كل الجهود التي من شأنها أن تحفز جهودهم".وقال غوتيريش: "يجب على الشباب أن يواصلوا طرح أفكارهم ووضعها على الطاولة حتى يمكن الاستفادة منها بأسرع ما يمكن لأنه لا يوجد وقت يمكن تضييعه".وتحذر الأمم المتحدة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على العالم، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لهذه الأزمة فإنها ستؤدي إلى انتشار الجفاف وفقدان الكثير من المساحات الزراعية بصورة تؤثر على الأمن الغذائي في العالم.كما تحفز الأمم المتحدة حكومات الدول الكبرى على الإسهام بصورة أكبر في مكافحة التغيرات المناخية، عن طريق دعم تلك الجهود ماليا بالتوازي مع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d57c66695f74c1e46ed5fa297fdd3a09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

غوتيريش: الشباب يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية

12:15 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن شباب العالم هم الذين يقودون الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الشباب هم أيضا من يدعمون جهود تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز العنصري.
وتابع: "يجب علينا أن ندعم الشباب حتى يواصلوا مضيهم قدما نحو تحقيق هذه الأهداف وحشد كل الجهود التي من شأنها أن تحفز جهودهم".
وقال غوتيريش: "يجب على الشباب أن يواصلوا طرح أفكارهم ووضعها على الطاولة حتى يمكن الاستفادة منها بأسرع ما يمكن لأنه لا يوجد وقت يمكن تضييعه".
وتحذر الأمم المتحدة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على العالم، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لهذه الأزمة فإنها ستؤدي إلى انتشار الجفاف وفقدان الكثير من المساحات الزراعية بصورة تؤثر على الأمن الغذائي في العالم.
كما تحفز الأمم المتحدة حكومات الدول الكبرى على الإسهام بصورة أكبر في مكافحة التغيرات المناخية، عن طريق دعم تلك الجهود ماليا بالتوازي مع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала