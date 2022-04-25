https://arabic.sputniknews.com/20220425/الإسترليني-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-في-18-شهرا-مقابل-الدولار-1061579288.html

الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا مقابل الدولار

الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا مقابل الدولار

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر/ أيلول 2020، تأثرا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة وانخفاض مبيعات التجزئة في المملكة... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T11:49+0000

2022-04-25T11:49+0000

2022-04-25T11:49+0000

اقتصاد

سعر الدولار اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054242011_0:20:3057:1739_1920x0_80_0_0_d799fea0b94d0a4d1467f0162ad98bce.jpg

تراجع الإسترليني بنحو سنت واحد إلى 1.2740 دولار اليوم الاثنين، بانخفاض 0.74% مقابل الدولار، ليعمق خسائره المسجلة يوم الجمعة. كما تراجع أيضا مقابل اليورو، بحسب موقع "ياهو فايننس".كما ساعدت احتمالية الرفع الأقوى المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دفع الدولار للأعلى خلال اليوم.قلصت أسواق المال الآن رهاناتها على تشديد السياسة النقدية في المستقبل من بنك إنجلترا، بعد تلميحات إلى أنها قد لا تكون متشددة مثل البنوك المركزية الأخرى في حربها ضد التضخم.في الأسبوع الماضي، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تزداد بشكل أقل حدة وسط مخاوف من أن المملكة المتحدة قد تسقط في حالة ركود إذا تم رفعها كثيرا.وفي حديثه على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال إن البنك يسير على خط رفيع بين مكافحة التضخم وتجنب الركود.كما أثار بيلي مخاوف بشأن مخاطر استمرار الضغوط التضخمية من سوق العمل القوي، حيث يتسبب ارتفاع الأجور في ارتفاع التضخم لفترة أطول.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/مصر-سعر-الدولار-يرتفع-في-البنوك-وشركات-الصرافة-1061559247.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, سعر الدولار اليوم