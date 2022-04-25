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https://arabic.sputniknews.com/20220425/الإسترليني-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-في-18-شهرا-مقابل-الدولار-1061579288.html
الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا مقابل الدولار
الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا مقابل الدولار
هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر/ أيلول 2020، تأثرا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة وانخفاض مبيعات التجزئة في المملكة... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:49+0000
2022-04-25T11:49+0000
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
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تراجع الإسترليني بنحو سنت واحد إلى 1.2740 دولار اليوم الاثنين، بانخفاض 0.74% مقابل الدولار، ليعمق خسائره المسجلة يوم الجمعة. كما تراجع أيضا مقابل اليورو، بحسب موقع "ياهو فايننس".كما ساعدت احتمالية الرفع الأقوى المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دفع الدولار للأعلى خلال اليوم.قلصت أسواق المال الآن رهاناتها على تشديد السياسة النقدية في المستقبل من بنك إنجلترا، بعد تلميحات إلى أنها قد لا تكون متشددة مثل البنوك المركزية الأخرى في حربها ضد التضخم.في الأسبوع الماضي، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تزداد بشكل أقل حدة وسط مخاوف من أن المملكة المتحدة قد تسقط في حالة ركود إذا تم رفعها كثيرا.وفي حديثه على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال إن البنك يسير على خط رفيع بين مكافحة التضخم وتجنب الركود.كما أثار بيلي مخاوف بشأن مخاطر استمرار الضغوط التضخمية من سوق العمل القوي، حيث يتسبب ارتفاع الأجور في ارتفاع التضخم لفترة أطول.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/مصر-سعر-الدولار-يرتفع-في-البنوك-وشركات-الصرافة-1061559247.html
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اقتصاد, سعر الدولار اليوم

الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا مقابل الدولار

11:49 GMT 25.04.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد
10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر/ أيلول 2020، تأثرا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة وانخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة إلى جانب أزمة تكلفة المعيشة.
تراجع الإسترليني بنحو سنت واحد إلى 1.2740 دولار اليوم الاثنين، بانخفاض 0.74% مقابل الدولار، ليعمق خسائره المسجلة يوم الجمعة. كما تراجع أيضا مقابل اليورو، بحسب موقع "ياهو فايننس".
كما ساعدت احتمالية الرفع الأقوى المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دفع الدولار للأعلى خلال اليوم.
قلصت أسواق المال الآن رهاناتها على تشديد السياسة النقدية في المستقبل من بنك إنجلترا، بعد تلميحات إلى أنها قد لا تكون متشددة مثل البنوك المركزية الأخرى في حربها ضد التضخم.
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أمس, 15:48 GMT
في الأسبوع الماضي، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تزداد بشكل أقل حدة وسط مخاوف من أن المملكة المتحدة قد تسقط في حالة ركود إذا تم رفعها كثيرا.
وفي حديثه على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال إن البنك يسير على خط رفيع بين مكافحة التضخم وتجنب الركود.
كما أثار بيلي مخاوف بشأن مخاطر استمرار الضغوط التضخمية من سوق العمل القوي، حيث يتسبب ارتفاع الأجور في ارتفاع التضخم لفترة أطول.
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