https://arabic.sputniknews.com/20220425/الصين-ترد-على-ادعاءات-الغرب-بشأن-اتفاقها-مع-جزر-سليمان-1061580209.html
الصين ترد على ادعاءات الغرب بشأن اتفاقها مع جزر سليمان
الصين ترد على ادعاءات الغرب بشأن اتفاقها مع جزر سليمان
اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الاثنين، أن التصريحات، حول رغبة الصين في بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان في إطار اتفاقية... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T12:02+0000
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بكين- سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني في إيجاز إعلامي: "التصريحات حول ما يسمى بالقاعدة العسكرية الصينية في جزر سليمان، التي يرددها بعض الأشخاص بدوافع خفية، ليست إلا معلومات مضللة".وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن التعاون بين البلدين في المجال الأمني، يقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. أعلن وانغ ون بين، الأسبوع الماضي، أن بلاده وجزر سليمان وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني.والهدف الرئيسي للتعاون الأمني، حسبما أعلن الدبلوماسي، هو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الطويل الأمد في جزر سليمان؛ وهو ما يستجيب والمصالح المشتركة لجزر سليمان ومنطقة جنوب المحيط الهادئ. كما أكد أن التعاون بين البلدين غير موجه ضد أي طرف ثالث.أعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بناء الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان، "خط أحمر" بالنسبة لكانبيرا وواشنطن. وأثار الاتفاق تكهنات ومخاوف غربية من انتشار عسكري صيني مزعوم في منطقة جنوب المحيط الهادئ.وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق يترك الباب مفتوحا على ما يبدو للصين لإرسال قوات عسكرية إلى الجزر، وأعربوا عن قلقهم من أن عمليات الانتشار هذه قد تزيد التوتر إذا تم تنفيذها "بطريقة غير شفافة".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/لماذا-تخشى-أمريكا-التعاون-الأمني-بين-الصين-وجزر-سليمان-1061388047.html
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الصين ترد على ادعاءات الغرب بشأن اتفاقها مع جزر سليمان
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اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الاثنين، أن التصريحات، حول رغبة الصين في بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان في إطار اتفاقية أمنية ثنائية، معلومات مضللة.
بكين- سبوتنيك
. وقال الدبلوماسي الصيني في إيجاز إعلامي: "التصريحات حول ما يسمى بالقاعدة العسكرية الصينية في جزر سليمان، التي يرددها بعض الأشخاص بدوافع خفية، ليست إلا معلومات مضللة".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن التعاون بين البلدين
في المجال الأمني، يقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. أعلن وانغ ون بين، الأسبوع الماضي، أن بلاده وجزر سليمان وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني.
والهدف الرئيسي للتعاون الأمني، حسبما أعلن الدبلوماسي، هو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الطويل الأمد في جزر سليمان
؛ وهو ما يستجيب والمصالح المشتركة لجزر سليمان ومنطقة جنوب المحيط الهادئ. كما أكد أن التعاون بين البلدين غير موجه ضد أي طرف ثالث.
أعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بناء الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان، "خط أحمر
" بالنسبة لكانبيرا وواشنطن. وأثار الاتفاق تكهنات ومخاوف غربية من انتشار عسكري صيني مزعوم في منطقة جنوب المحيط الهادئ.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق يترك الباب مفتوحا على ما يبدو للصين لإرسال قوات عسكرية إلى الجزر، وأعربوا عن قلقهم من أن عمليات الانتشار هذه قد تزيد التوتر إذا تم تنفيذها "بطريقة غير شفافة".