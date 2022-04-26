https://arabic.sputniknews.com/20220426/الاتحاد-الكاميروني-لكرة-القدم-يقرر-التقدم-بشكوى-إلى-الفيفا-ضد-المدير-الفني-لمنتخب-الجزائر-1061630235.html

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر

قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T11:27+0000

2022-04-26T11:27+0000

2022-04-26T11:27+0000

الجزائر

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وحسب بيان نشرته جريدة النهار الجزائرية، أكد الاتحاد الكاميروني أنه سيقوم برفع دعوة للجنة أخلاقيات الفيفا ضد جمال بلماضي، وذلك بسبب تصريحاته ضد الحكم بكاري جاساما، والتي حمله فيها مسؤولية ما قال إنه ظلم تحكيمي تعرض له منتخب بلاده في مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.وكان بلماضي قد انتقد في تصريحات صحفية حكم مباراة منتخب بلاده مع الكاميرون قائلا: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".يشار إلى أن منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل للمونديال بسبب هدف اعتباري للمنتخب الكاميروني، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/فيديو-أثار-ضجة-في-الجزائر-هل-هذه-لحظة-اعتراض-حكام-الفيديو-على-هدف-الكاميرون-1061129915.html

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