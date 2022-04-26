https://arabic.sputniknews.com/20220426/الاتحاد-الكاميروني-لكرة-القدم-يقرر-التقدم-بشكوى-إلى-الفيفا-ضد-المدير-الفني-لمنتخب-الجزائر-1061630235.html
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر
قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:27+0000
2022-04-26T11:27+0000
2022-04-26T11:27+0000
الجزائر
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وحسب بيان نشرته جريدة النهار الجزائرية، أكد الاتحاد الكاميروني أنه سيقوم برفع دعوة للجنة أخلاقيات الفيفا ضد جمال بلماضي، وذلك بسبب تصريحاته ضد الحكم بكاري جاساما، والتي حمله فيها مسؤولية ما قال إنه ظلم تحكيمي تعرض له منتخب بلاده في مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.وكان بلماضي قد انتقد في تصريحات صحفية حكم مباراة منتخب بلاده مع الكاميرون قائلا: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".يشار إلى أن منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل للمونديال بسبب هدف اعتباري للمنتخب الكاميروني، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/فيديو-أثار-ضجة-في-الجزائر-هل-هذه-لحظة-اعتراض-حكام-الفيديو-على-هدف-الكاميرون-1061129915.html
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الجزائر
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر
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قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي.
وحسب بيان نشرته جريدة النهار
الجزائرية، أكد الاتحاد الكاميروني أنه سيقوم برفع دعوة للجنة أخلاقيات الفيفا ضد جمال بلماضي، وذلك بسبب تصريحاته ضد الحكم بكاري جاساما، والتي حمله فيها مسؤولية ما قال إنه ظلم تحكيمي تعرض له منتخب بلاده في مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.
وكان بلماضي قد انتقد في تصريحات صحفية حكم مباراة منتخب بلاده مع
الكاميرون قائلا: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".
وقال: "لم أرغب في رؤية الحكم في اليوم التالي، كان يجلس بشكل مريح في صالة المطار ويشرب القهوة ويتناول الحلويات"، لافتا إلى أنه صادفه مرة أخرى في تركيا "وأخبرته برأيي مباشرة، عندما نذهب إلى إفريقيا لا نحصل على معاملة تفضيلية، لقد أزال أمل شعب بأكمله وتركنا هكذا، أنا لا أقول إنه يجب أن يُقتل، يجب أن نتركه وشأنه".
يشار إلى أن منتخب الجزائر
لم يتمكن من التأهل للمونديال بسبب هدف اعتباري للمنتخب الكاميروني، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2.