عربي
لافروف: الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا هدفا مشروعا للعملية العسكرية الروسية الخاصة
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الاتحاد-الكاميروني-لكرة-القدم-يقرر-التقدم-بشكوى-إلى-الفيفا-ضد-المدير-الفني-لمنتخب-الجزائر-1061630235.html
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر
قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:27+0000
2022-04-26T11:27+0000
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104217/13/1042171325_0:580:5569:3712_1920x0_80_0_0_edfd4dc82b27d6cf47f4616ba3190fd5.jpg
وحسب بيان نشرته جريدة النهار الجزائرية، أكد الاتحاد الكاميروني أنه سيقوم برفع دعوة للجنة أخلاقيات الفيفا ضد جمال بلماضي، وذلك بسبب تصريحاته ضد الحكم بكاري جاساما، والتي حمله فيها مسؤولية ما قال إنه ظلم تحكيمي تعرض له منتخب بلاده في مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.وكان بلماضي قد انتقد في تصريحات صحفية حكم مباراة منتخب بلاده مع الكاميرون قائلا: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".يشار إلى أن منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل للمونديال بسبب هدف اعتباري للمنتخب الكاميروني، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/فيديو-أثار-ضجة-في-الجزائر-هل-هذه-لحظة-اعتراض-حكام-الفيديو-على-هدف-الكاميرون-1061129915.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104217/13/1042171325_60:0:5009:3712_1920x0_80_0_0_9cec2e90c8e329ca40e752525a3ff788.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقرر التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر

11:27 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKIمدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي
مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي.
وحسب بيان نشرته جريدة النهار الجزائرية، أكد الاتحاد الكاميروني أنه سيقوم برفع دعوة للجنة أخلاقيات الفيفا ضد جمال بلماضي، وذلك بسبب تصريحاته ضد الحكم بكاري جاساما، والتي حمله فيها مسؤولية ما قال إنه ظلم تحكيمي تعرض له منتخب بلاده في مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.
جماهير منتخب الجزائر في نهائي أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
فيديو أثار ضجة في الجزائر.. هل هذه لحظة اعتراض حكام الفيديو على هدف الكاميرون؟
12 أبريل, 17:06 GMT
وكان بلماضي قد انتقد في تصريحات صحفية حكم مباراة منتخب بلاده مع الكاميرون قائلا: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".

وقال: "لم أرغب في رؤية الحكم في اليوم التالي، كان يجلس بشكل مريح في صالة المطار ويشرب القهوة ويتناول الحلويات"، لافتا إلى أنه صادفه مرة أخرى في تركيا "وأخبرته برأيي مباشرة، عندما نذهب إلى إفريقيا لا نحصل على معاملة تفضيلية، لقد أزال أمل شعب بأكمله وتركنا هكذا، أنا لا أقول إنه يجب أن يُقتل، يجب أن نتركه وشأنه".

يشار إلى أن منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل للمونديال بسبب هدف اعتباري للمنتخب الكاميروني، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала