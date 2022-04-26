عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220426/السيسي-استنفدنا-الاحتياطي-النقدي-خلال-الأزمات-والمواطن-تحمل-آثار-الإصلاح-1061649089.html
السيسي: استنفدنا الاحتياطي النقدي خلال الأزمات والمواطن تحمل آثار الإصلاح
السيسي: استنفدنا الاحتياطي النقدي خلال الأزمات والمواطن تحمل آثار الإصلاح
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن المواطنين تحملوا تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، بعد استنفاد الاحتياطي النقدي خلال فترة مليئة... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T20:44+0000
2022-04-26T20:44+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048938763_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_a6c1d2aa7fecbd4bcb3f63f5c7087551.jpg
وفي كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قال السيسي: "استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات بين 2011 و2014، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة"، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".وأضاف السيسي، أن المواطن المصري تحمل الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي "الطموح والضروري"، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.وأكد الرئيس المصري أن دعم "الأشقاء العرب" لبلاده في 2013 وما بعدها؛ أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مضيفا: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".ووجه ‫السيسي التهنئة إلى الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي يحضره عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين والسياسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/السيسي-يعلق-على-أحداث-مسلسل-الاختيار-3-1061646252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048938763_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_e315bf3cc1b1758585f7521811a2d207.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, اقتصاد

السيسي: استنفدنا الاحتياطي النقدي خلال الأزمات والمواطن تحمل آثار الإصلاح

20:44 GMT 26.04.2022
© AP Photo الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن المواطنين تحملوا تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، بعد استنفاد الاحتياطي النقدي خلال فترة مليئة بالأزمات.
وفي كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قال السيسي: "استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات بين 2011 و2014، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة"، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".
وأضاف السيسي، أن المواطن المصري تحمل الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي "الطموح والضروري"، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
السيسي يعلق على أحداث مسلسل "الاختيار 3"
18:25 GMT
وأكد الرئيس المصري أن دعم "الأشقاء العرب" لبلاده في 2013 وما بعدها؛ أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مضيفا: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".
ووجه ‫السيسي التهنئة إلى الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي يحضره عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين والسياسيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала