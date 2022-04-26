https://arabic.sputniknews.com/20220426/السيسي-استنفدنا-الاحتياطي-النقدي-خلال-الأزمات-والمواطن-تحمل-آثار-الإصلاح-1061649089.html
السيسي: استنفدنا الاحتياطي النقدي خلال الأزمات والمواطن تحمل آثار الإصلاح
السيسي: استنفدنا الاحتياطي النقدي خلال الأزمات والمواطن تحمل آثار الإصلاح
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن المواطنين تحملوا تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، بعد استنفاد الاحتياطي النقدي خلال فترة مليئة... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T20:44+0000
2022-04-26T20:44+0000
2022-04-26T20:44+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
اقتصاد
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وفي كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قال السيسي: "استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات بين 2011 و2014، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة"، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".وأضاف السيسي، أن المواطن المصري تحمل الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي "الطموح والضروري"، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.وأكد الرئيس المصري أن دعم "الأشقاء العرب" لبلاده في 2013 وما بعدها؛ أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مضيفا: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".ووجه السيسي التهنئة إلى الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي يحضره عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين والسياسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/السيسي-يعلق-على-أحداث-مسلسل-الاختيار-3-1061646252.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, اقتصاد
السيسي: استنفدنا الاحتياطي النقدي خلال الأزمات والمواطن تحمل آثار الإصلاح
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن المواطنين تحملوا تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، بعد استنفاد الاحتياطي النقدي خلال فترة مليئة بالأزمات.
وفي كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قال السيسي: "استنفدنا الاحتياطي النقدي
في فترة مليئة بالأزمات بين 2011 و2014، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة"، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".
وأضاف السيسي، أن المواطن المصري تحمل الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي "الطموح والضروري"، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
وأكد الرئيس المصري أن دعم "الأشقاء العرب
" لبلاده في 2013 وما بعدها؛ أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مضيفا: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".
ووجه السيسي التهنئة إلى الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية
، والذي يحضره عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين والسياسيين.