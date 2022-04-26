https://arabic.sputniknews.com/20220426/السيسي-يعرب-عن-سعادته-بالإفراج-عن-عدد-من-المعتقلين-ويؤكد-أن-الوطن-يتسع-لنا-جميعا-1061647029.html

السيسي يعرب عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين ويؤكد أن "الوطن يتسع لنا جميعا"

السيسي يعرب عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين ويؤكد أن "الوطن يتسع لنا جميعا"

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T19:03+0000

2022-04-26T19:03+0000

2022-04-26T19:06+0000

مصر

العالم العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061470013_0:81:1173:740_1920x0_80_0_0_e6c23b5786d2d35d4e451aba3733141d.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وصرح الرئيس المصري أن "الوطن يتسع لنا جميعا".أفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية"، قائلا إن "الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".وقرر الرئيس المصري "إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية".وكان عبد الفتاح السيسي قد علق على أحداث مسلسل الدراما "الاختيار 3"، الذي يتناول وقائع اعتلاء جماعة الإخوان (المحظورة) للسلطة عقب ثورة 25 يناير إلى حين الإطاحة بنظامها، قائلا خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إن ما عرضه المسلسل في حلقاته هو ما حدث بالفعل في الواقع خلال هذه الفترة.وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية، والوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.ويقوم ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" كل من أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب خالد الصاوي الذي يجسد دور نائب المرشد العام للجماعة (خيرت الشاطر)، فيما يؤدي الفنان عبد العزيز مخيون دور مرشد الإخوان (محمد بديع).ومع بداية عرضه، تصدر الممثل المصري ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب الحلقة الأولى من المسلسل "، والذي يجسد فيه شخصية الرئيس المصري عبد ‏الفتاح السيسي.‏ وعرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب ثورة 30 يونيو.فيما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/السيسي-يعلق-على-أحداث-مسلسل-الاختيار-3-1061646252.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي