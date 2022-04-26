https://arabic.sputniknews.com/20220426/تصريحات-إسبانية-جديدة-بشأن--قضية-الصحراء-تثير-غضب-الجزائر-1061628262.html
تصريحات إسبانية جديدة بشأن "قضية الصحراء" تثير غضب الجزائر
تصريحات إسبانية جديدة بشأن "قضية الصحراء" تثير غضب الجزائر
أكدت إسبانيا أنها لا تريد تأجيج "خلافات عقيمة" مع الجزائر، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:39+0000
2022-04-26T10:39+0000
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وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو، يوم الاثنين: "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وحين سُئل الوزير عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اعتبر موقف إسبانيا الجديد تجاه قضية الصحراء "غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا" وأن هذا الموقف "غيّر كل شيء"، قال:ورد المبعوث الجزائري الخاص حول الصحراء والمغرب العربي عمار بلاني، الاثنين، معتبرا أن تصريحات ألباريس "مؤسفة وغير مقبولة... لن تسهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها"، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محليّة.جدير بالذكر أن ربع الغاز الذي استوردته إسبانيا في الربع الأول من العام كان مصدره الجزائر.وأعلنت مدريد، في 18 مارس/آذار، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها حاليا "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".واستنكرت الجزائر "تحول" موقف مدريد واستدعت في اليوم التالي سفيرها في إسبانيا.وثمة خلافات عدة بين البلدين، أبرزها حول المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة بوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجزائر-إسبانيا-خضعت-لابتزازات-خسيسة-لتغيير-موقفها-إزاء-الصحراء-الغربية-1060252512.html
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الجزائر-تتحرك-للرد-على-انحياز-إسبانيا-للمغرب-في-قضية-الصحراء--1060664773.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
تصريحات إسبانية جديدة بشأن "قضية الصحراء" تثير غضب الجزائر
10:39 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أكدت إسبانيا أنها لا تريد تأجيج "خلافات عقيمة" مع الجزائر، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو، يوم الاثنين: "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وحين سُئل الوزير عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اعتبر موقف إسبانيا الجديد تجاه قضية الصحراء
"غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا" وأن هذا الموقف "غيّر كل شيء"، قال:
من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية.
ورد المبعوث الجزائري الخاص حول الصحراء والمغرب العربي عمار بلاني، الاثنين، معتبرا أن تصريحات ألباريس "مؤسفة وغير مقبولة... لن تسهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها"، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محليّة.
جدير بالذكر أن ربع الغاز الذي استوردته إسبانيا في الربع الأول من العام كان مصدره الجزائر.
وأعلنت مدريد، في 18 مارس/آذار، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها حاليا "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".
واستنكرت الجزائر "تحول" موقف مدريد واستدعت في اليوم التالي سفيرها
في إسبانيا.
وثمة خلافات عدة بين البلدين، أبرزها حول المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة بوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.