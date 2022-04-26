https://arabic.sputniknews.com/20220426/صحيفة-روسيا-أوقفت-ضخ-الغاز-إلى-بولندا-1061641508.html

صحيفة: روسيا أوقفت ضخ الغاز إلى بولندا

صحيفة: روسيا أوقفت ضخ الغاز إلى بولندا

قالت مصادر إعلامية غربية إن روسيا أوقفت ضخ الغاز إلى بولندا، على الرغم من أن موسكو لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن إلى اليوم. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T15:32+0000

2022-04-26T15:32+0000

2022-04-26T15:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

اقتصاد

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ونشرت صحيفة "onet"، خبرا بعنوان (غير رسمي: أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا) زعمت فيه أنها علمت "بشكل غير رسمي أن روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى بولندا بموجب عقد "يامال".وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الأزمات في وزارة المناخ قد عقد اجتماعا على خلفية هذه المزاعم، مؤكدة أنه لا يوجد إعلان من روسيا يشير إلى أن هذا الإجراء هو تنفيذ للمهلة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا (حول الدفع بالروبل).وبين المصدر أن الإعلان الرسمي، حول هذا الموضوع، من الجانب البولندي، سيصدر اليوم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".

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