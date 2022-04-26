https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-الأمانة-العامة-للأمم-المتحدة-ليست-لديها-السلطة-لتشكيل-فرق-تقصي-حقائق-في-أوكرانيا-1061633999.html
غوتيريش: الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست لديها السلطة لتشكيل فرق تقصي حقائق في أوكرانيا
غوتيريش: الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست لديها السلطة لتشكيل فرق تقصي حقائق في أوكرانيا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، ليست لديها السلطة، لتشكيل فريق تقصي حقائق على الأرض للتحقيق... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:27+0000
2022-04-26T12:27+0000
2022-04-26T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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انطونيو غوتيريش
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في موسكو، ردا على سؤال حول إمكانية تشكيل الأمم المتحدة فريق تقصي حقائق على الأرض في أوكرانيا للكشف عن وقوع جرائم حرب محتملة: "ليست لدينا السلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات، لكن توجد المحكمة الجنائية الدولية وآليات أخرى مختلفة في إطار حقوق الإنسان".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل يتمتع بالمصداقية بشأن الأحداث في أوكرانيا.وكان الكرملين أعلن، الجمعة الماضية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي من المقرر أن يزور موسكو، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-كلما-أنهينا-الحرب-أسرع-كلما-كان-أفضل-لروسيا-وأوكرانيا-والعالم-أجمع-1061633057.html
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أخبار العالم الآن, انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا
غوتيريش: الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست لديها السلطة لتشكيل فرق تقصي حقائق في أوكرانيا
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، ليست لديها السلطة، لتشكيل فريق تقصي حقائق على الأرض للتحقيق في وقوع جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في موسكو، ردا على سؤال حول إمكانية تشكيل الأمم المتحدة فريق تقصي حقائق على الأرض في أوكرانيا للكشف عن وقوع جرائم حرب محتملة: "ليست لدينا السلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات، لكن توجد المحكمة الجنائية الدولية وآليات أخرى مختلفة في إطار حقوق الإنسان".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل يتمتع بالمصداقية بشأن الأحداث في أوكرانيا.
وكان الكرملين
أعلن، الجمعة الماضية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي من المقرر أن يزور موسكو، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.