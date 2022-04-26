https://arabic.sputniknews.com/20220426/فيديو-يوثق-انقراض-الديناصورات-اصطدام-كويكب-بمليار-ضعف-قوة-هيروشيما-1061645136.html
فيديو عن انقراض الديناصورات... اصطدام كويكب خلف انفجارا أقوى من قنبلة هيروشيما النووية بمليار ضعف
فيديو عن انقراض الديناصورات... اصطدام كويكب خلف انفجارا أقوى من قنبلة هيروشيما النووية بمليار ضعف
حكمت الديناصورات أصقاع الأرض منذ ملايين السنين، وشكلت الأحافير التي خلفتها كنزا لشتى العلوم كالجيولوجيا وعلم الأحياء وغيرها، إلا أن انقراضها شكل لغزا حير... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T17:56+0000
2022-04-26T17:56+0000
2022-04-26T18:13+0000
نادي الفيديو
علوم
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نشرت قناة "بي بي سي" إيرث على "يوتيوب"، فيديو توضيحيا مبنيا على الذكاء الاصطناعي، وفقا لآخر ما توصل له العلماء حول كيفية انقراض هذه الكائنات المهولة.ويوضح الفيديو السيناريو المرعب لعملية الانقراض، التي كان سببها الأساسي اصطدام كويكب بالأرض.فاق عرض الكويكب 11.2 كم، حيث أن هذه المسافة تفوق ارتفاع جبل إيفرست.واتجه الكويكب نحو الأرض بسرعة 72420 كم في الساعة.وخلف الاصطدام انفجارا أكبر من انفجار قنبلة هيروشيما النووية بمليار ضعف.وذكرت القناة في الفيديو أن أكثر من 3 تريليون طن من الصخور انبثقت نحو الفضاء على شكل موجة ذات حرارة فائقة.وبعد لحظات من الاصطدام تولدت رياح عاتية بسرعة فاقت 965.6 كم في الساعة، إضافة لزلازل أرضية تسببت بموجات "تسونامي عملاقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم
فيديو عن انقراض الديناصورات... اصطدام كويكب خلف انفجارا أقوى من قنبلة هيروشيما النووية بمليار ضعف
17:56 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 18:13 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
حكمت الديناصورات أصقاع الأرض منذ ملايين السنين، وشكلت الأحافير التي خلفتها كنزا لشتى العلوم كالجيولوجيا وعلم الأحياء وغيرها، إلا أن انقراضها شكل لغزا حير العلماء.
نشرت قناة "بي بي سي" إيرث على "يوتيوب"، فيديو توضيحيا مبنيا على الذكاء الاصطناعي، وفقا لآخر ما توصل له العلماء حول كيفية انقراض هذه الكائنات المهولة.
ويوضح الفيديو السيناريو المرعب لعملية الانقراض، التي كان سببها الأساسي اصطدام كويكب بالأرض.
فاق عرض الكويكب 11.2 كم، حيث أن هذه المسافة تفوق ارتفاع جبل إيفرست.
واتجه الكويكب نحو الأرض بسرعة 72420 كم في الساعة.
وخلف الاصطدام انفجارا أكبر من انفجار قنبلة هيروشيما النووية بمليار ضعف.
وذكرت القناة في الفيديو أن أكثر من 3 تريليون طن من الصخور
انبثقت نحو الفضاء على شكل موجة ذات حرارة فائقة.
وبعد لحظات من الاصطدام تولدت رياح عاتية بسرعة فاقت 965.6 كم في الساعة، إضافة لزلازل أرضية تسببت بموجات "تسونامي عملاقة.