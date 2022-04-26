https://arabic.sputniknews.com/20220426/58-في-المئة-من-سكان-أمريكا-لديهم-مناعة-طبيعية-ضد-كوفيد-19-1061648249.html

58 في المئة من سكان أمريكا لديهم مناعة طبيعية ضد "كوفيد 19"

58 في المئة من سكان أمريكا لديهم مناعة طبيعية ضد "كوفيد 19"

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، عن امتلاك 3 من كل 5 أشخاص في البلاد الآن، أجسام مضادة لفيروس كورونا من جراء الإصابة سابقا... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T20:05+0000

2022-04-26T20:05+0000

2022-04-26T20:05+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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زادت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون أجساما مضادة طبيعية ضد "كوفيد 19" بشكل كبير من 34% من السكان في ديسمبر/ كانون الأول إلى 58% في فبراير/ شباط خلال موجة العدوى غير المسبوقة التي يقودها متحور "أوميكرون" شديد العدوى.لم يشمل تحليل مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة من التطعيم. نشرت الوكالة البيانات في تقريرها الأسبوعي عن معدلات الإصابة والوفيات بالمرض يوم الثلاثاء، بحسب "سي إن بي سي".كانت الزيادة في انتشار الأجسام المضادة أكثر وضوحا بين الأطفال، مما يشير إلى ارتفاع معدل الإصابة بين الأطفال خلال موجة "أوميكرون" الشتوية. نحو 75% من الأطفال والمراهقين لديهم الآن أجسام مضادة من عدوى كوفيد سابقة، ارتفاعا من 45% في ديسمبر.من المحتمل أن يكون معدل الإصابة المرتفع بين الأطفال بسبب انخفاض معدلات التطعيم عن البالغين. طعم 28% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما و59٪ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بشكل كامل اعتبارًا من أبريل/ نيسان.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/إصابة-190-طفلا-حول-العالم-بالتهاب-كبدي-مجهول-المصدر-وسط-استنفار-صحي-1061642869.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون