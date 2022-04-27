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https://arabic.sputniknews.com/20220427/الطيار-الروسي-العائد-من-أمريكا-تعرضت-للتعذيب-صحتي-ليست-جيدة-فيديو--1061683799.html
الطيار الروسي العائد من أمريكا: تعرضت للتعذيب... صحتي ليست جيدة (فيديو)
الطيار الروسي العائد من أمريكا: تعرضت للتعذيب... صحتي ليست جيدة (فيديو)
أعلن الطيار قسطنطين ياروشينكو، الذي تمت مبادلته بالأمريكي تريفور ريد، أن صحته "ليست جيدة" وأنه تعرض للتعذيب في الولايات المتحدة الأمريكية. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T19:53+0000
2022-04-27T19:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ياروشينكو عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية بعد وصوله إلى موسكو: "الآن فقط، عندما رأيت زوجتي وابنتي، أدركت الآن أنني عدت أخيرا إلى بيتي".وأضاف "ما فعلته بي السلطات الأمريكية خلال هذه الـ 12 عاما من لحظة الاختطاف، من لحظة التعذيب، لم يكن التعامل معي على أفضل وجه في السجون الأمريكية".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة.وجاء في بيان الوزارة : "الشيء الرئيسي هو أن العدالة انتصرت، حتى لو لم تكن على الفور، فقدعاد قسطنطين ياروشينكو إلى منزل عائلته. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لتحرير جميع الروس، الذين سقطوا في أحجار رحى "العدالة" الأمريكية العقابية، وحماية حقوقهم وضمان العودة دون عوائق إلى روسيا ".وأضافت الخارجية الروسية، إن "عودة ياروشينكو إلى روسيا هي نتيجة عمل منسق طويل الأمد بين الإدارات الروسية المهتمة" .في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، أنه نتيجة لعملية التفاوض، في 27 أبريل، تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور ريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو .
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الطيار الروسي العائد من أمريكا: تعرضت للتعذيب... صحتي ليست جيدة (فيديو)

19:53 GMT 27.04.2022
© Photo الطيار قسطنطين ياروشينكو أثناء عملية التبادل
 الطيار قسطنطين ياروشينكو أثناء عملية التبادل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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أعلن الطيار قسطنطين ياروشينكو، الذي تمت مبادلته بالأمريكي تريفور ريد، أن صحته "ليست جيدة" وأنه تعرض للتعذيب في الولايات المتحدة الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ياروشينكو عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية بعد وصوله إلى موسكو: "الآن فقط، عندما رأيت زوجتي وابنتي، أدركت الآن أنني عدت أخيرا إلى بيتي".

وفي حديثه عن الصحة، أشار ياروشينكو إلى أنها "بالطبع ليست جيدة".

وأضاف "ما فعلته بي السلطات الأمريكية خلال هذه الـ 12 عاما من لحظة الاختطاف، من لحظة التعذيب، لم يكن التعامل معي على أفضل وجه في السجون الأمريكية".
© AP Photoسجن أبو غريب
سجن أبو غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
سجن أبو غريب
© AP Photo
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة.
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وجاء في بيان الوزارة : "الشيء الرئيسي هو أن العدالة انتصرت، حتى لو لم تكن على الفور، فقدعاد قسطنطين ياروشينكو إلى منزل عائلته. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لتحرير جميع الروس، الذين سقطوا في أحجار رحى "العدالة" الأمريكية العقابية، وحماية حقوقهم وضمان العودة دون عوائق إلى روسيا ".
© AFP 2022 / MICHAEL V. MAY.سجن أبو غريب في العراق، 2008
سجن أبو غريب في العراق، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
سجن أبو غريب في العراق، 2008
© AFP 2022 / MICHAEL V. MAY.
وأضافت الخارجية الروسية، إن "عودة ياروشينكو إلى روسيا هي نتيجة عمل منسق طويل الأمد بين الإدارات الروسية المهتمة" .
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، أنه نتيجة لعملية التفاوض، في 27 أبريل، تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور ريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو .
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