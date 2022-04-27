https://arabic.sputniknews.com/20220427/الكرملين-يرفض-اتهامات-أوروبية-بـالابتزاز-بسبب-التحول-إلى-الروبل-مقابل-الغاز-1061663682.html
الكرملين يرفض اتهامات أوروبية بـ"الابتزاز" بسبب التحول إلى الروبل مقابل الغاز
الكرملين يرفض اتهامات أوروبية بـ"الابتزاز" بسبب التحول إلى الروبل مقابل الغاز
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرفض اتهامات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بـ "الابتزاز" بسبب الانتقال إلى مدفوعات الغاز... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:18+0000
2022-04-27T11:18+0000
2022-04-27T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "هذا ليس ابتزازا، لقد كانت روسيا ولا تزال موردا موثوقا لموارد الطاقة لمستهلكيها، ولا تزال روسيا ملتزمة بالتزاماتها التعاقدية"، موضحا: "هذه الحاجة تمليها حقيقة أنهم، كما تعلمون وكما يقال بالروسية: سرقوا قدرا كبيرا من احتياطياتنا وكل هذا يتطلب الانتقال إلى نظام دفع جديد. لذلك، نحن لا نتحدث هنا عن أي ابتزاز".أكد بيسكوف، أن جميع المخاطر محسوبة ومتوقعة في حال رفضت أوروبا شراء الغاز الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في لغاز الروسي محسوبة ومتوقعة.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية الروسية جاهزة في حال رفض توريد الغاز الروسي: "بالطبع تم احتساب كل شيء وتم توقع كل المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة".
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روسيا, اقتصاد
الكرملين يرفض اتهامات أوروبية بـ"الابتزاز" بسبب التحول إلى الروبل مقابل الغاز
11:18 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرفض اتهامات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بـ "الابتزاز" بسبب الانتقال إلى مدفوعات الغاز بالروبل، ويختلف بشكل قاطع مع هذه التصريحات.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "هذا ليس ابتزازا، لقد كانت روسيا ولا تزال موردا موثوقا لموارد الطاقة لمستهلكيها، ولا تزال روسيا ملتزمة بالتزاماتها التعاقدية"، موضحا: "هذه الحاجة تمليها حقيقة أنهم، كما تعلمون وكما يقال بالروسية: سرقوا قدرا كبيرا من احتياطياتنا وكل هذا يتطلب الانتقال إلى نظام دفع جديد. لذلك، نحن لا نتحدث هنا عن أي ابتزاز".
أكد بيسكوف، أن جميع المخاطر محسوبة ومتوقعة في حال رفضت أوروبا شراء الغاز الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في لغاز الروسي محسوبة ومتوقعة.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية الروسية جاهزة في حال رفض توريد الغاز الروسي: "بالطبع تم احتساب كل شيء وتم توقع كل المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة".