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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/بيان-مقتل-85-مدنيا-منذ-بدء-التصعيد-الأوكراني-تجاه-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-في-17-فبراير-1061658246.html
بيان: مقتل 85 مدنيا منذ بدء التصعيد الأوكراني تجاه جمهورية دونيتسك الشعبية في 17 فبراير
بيان: مقتل 85 مدنيا منذ بدء التصعيد الأوكراني تجاه جمهورية دونيتسك الشعبية في 17 فبراير
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق، الخاص بنظام وقف إطلاق النار، مقتل 85 شخصا من السكان المدنيين وإصابة 367 آخرين،... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:33+0000
2022-04-27T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام"، اليوم الأربعاء، "خلال 70 يوما من التصعيد، قتل 85 شخصا من السكان المدنيين، بينهم طفل واحد، وأصيب 367 شخصا، بينهم 30 طفلا، بجروح متفاوتة الخطورة".وأشار المكتب إلى إلحاق أضرار بـ 2712 منزلاً و600 منشأة بنية تحتية مدنية، بما في ذلك 36 مؤسسة طبية و89 مؤسسة تعليمية.كما تضرر 155 مرفقا تابعا لنظام الضمان الاجتماعي، و25 للبنية التحتية الحيوية، و295 لنظام الإمداد بالكهرباء والمياه والغاز.وخلال الفترة ذاتها، سجل مكتب التمثيل 2307 واقعة إطلاق نار، منها 2083 باستخدام أسلحة ثقيلة.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 25 آذار/مارس، الانتهاء من تنفيذ المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، المتمثلة بالحد بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/قوات-دونيتسك-تسيطر-على-مركز-البث-التلفزيوني-ماريوبول-1061483820.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

بيان: مقتل 85 مدنيا منذ بدء التصعيد الأوكراني تجاه جمهورية دونيتسك الشعبية في 17 فبراير

09:33 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق، الخاص بنظام وقف إطلاق النار، مقتل 85 شخصا من السكان المدنيين وإصابة 367 آخرين، نتيجة قصف القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية، بدءًا من 17 شباط/فبراير الماضي، وخلال 70 يومًا من التصعيد.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام"، اليوم الأربعاء، "خلال 70 يوما من التصعيد، قتل 85 شخصا من السكان المدنيين، بينهم طفل واحد، وأصيب 367 شخصا، بينهم 30 طفلا، بجروح متفاوتة الخطورة".

وأشار المكتب إلى إلحاق أضرار بـ 2712 منزلاً و600 منشأة بنية تحتية مدنية، بما في ذلك 36 مؤسسة طبية و89 مؤسسة تعليمية.

كما تضرر 155 مرفقا تابعا لنظام الضمان الاجتماعي، و25 للبنية التحتية الحيوية، و295 لنظام الإمداد بالكهرباء والمياه والغاز.

وخلال الفترة ذاتها، سجل مكتب التمثيل 2307 واقعة إطلاق نار، منها 2083 باستخدام أسلحة ثقيلة.

وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 25 آذار/مارس، الانتهاء من تنفيذ المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، المتمثلة بالحد بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا.
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