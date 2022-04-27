https://arabic.sputniknews.com/20220427/تركيا-تنصب-رادارات-لرصد-الألغام-في-البوسفور-ولا-مشكلة-بالملاحة-عبر-المضيق-1061657592.html
خلوصي أكار: تركيا تنصب رادارات لرصد الألغام في البوسفور ولا مشكلة بالملاحة عبر المضيق
خلوصي أكار: تركيا تنصب رادارات لرصد الألغام في البوسفور ولا مشكلة بالملاحة عبر المضيق
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تنصيب رادارات لرصد الألغام في مضيق البوسفور، وأنه لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في المضيق. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T08:41+0000
2022-04-27T08:41+0000
2022-04-27T08:55+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في ألمانيا، اليوم الأربعاء: "اتخذنا تدابير إضافية في مضيق البوسفور تحسبا للألغام وقمنا بتنصيب رادارات كي لا نواجه أية مفاجأة".وأضاف أنه "لم تمر أي سفينة حربية من المضائق التركية بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا"، لافتًا إلى أنه "لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في مضيق البوسفور".
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أخبار تركيا اليوم
خلوصي أكار: تركيا تنصب رادارات لرصد الألغام في البوسفور ولا مشكلة بالملاحة عبر المضيق
08:41 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 08:55 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تنصيب رادارات لرصد الألغام في مضيق البوسفور، وأنه لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في المضيق.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في ألمانيا، اليوم الأربعاء: "اتخذنا تدابير إضافية في مضيق البوسفور تحسبا للألغام وقمنا بتنصيب رادارات كي لا نواجه أية مفاجأة".
وأضاف أنه "لم تمر أي سفينة حربية من المضائق التركية بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا"، لافتًا إلى أنه "لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في مضيق البوسفور".