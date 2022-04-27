عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/تركيا-تنصب-رادارات-لرصد-الألغام-في-البوسفور-ولا-مشكلة-بالملاحة-عبر-المضيق-1061657592.html
خلوصي أكار: تركيا تنصب رادارات لرصد الألغام في البوسفور ولا مشكلة بالملاحة عبر المضيق
خلوصي أكار: تركيا تنصب رادارات لرصد الألغام في البوسفور ولا مشكلة بالملاحة عبر المضيق
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تنصيب رادارات لرصد الألغام في مضيق البوسفور، وأنه لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في المضيق. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T08:41+0000
2022-04-27T08:55+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/80/1041408099_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50402595a23d3ff476a7a7812b4b8394.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في ألمانيا، اليوم الأربعاء: "اتخذنا تدابير إضافية في مضيق البوسفور تحسبا للألغام وقمنا بتنصيب رادارات كي لا نواجه أية مفاجأة".وأضاف أنه "لم تمر أي سفينة حربية من المضائق التركية بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا"، لافتًا إلى أنه "لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في مضيق البوسفور".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/80/1041408099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0158812d48b1f71a3eb5d6ab2e78cc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

خلوصي أكار: تركيا تنصب رادارات لرصد الألغام في البوسفور ولا مشكلة بالملاحة عبر المضيق

08:41 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 08:55 GMT 27.04.2022)
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصوريخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي "الطوق الذهبي لمملكة البوسفور" في مضيق كيرتش
يخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي الطوق الذهبي لمملكة البوسفور في مضيق كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تنصيب رادارات لرصد الألغام في مضيق البوسفور، وأنه لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في المضيق.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في ألمانيا، اليوم الأربعاء: "اتخذنا تدابير إضافية في مضيق البوسفور تحسبا للألغام وقمنا بتنصيب رادارات كي لا نواجه أية مفاجأة".

وأضاف أنه "لم تمر أي سفينة حربية من المضائق التركية بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا"، لافتًا إلى أنه "لا توجد أي مشكلة في حركة الملاحة في مضيق البوسفور".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала