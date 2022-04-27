https://arabic.sputniknews.com/20220427/تونس-قيس-سعيد-يحتل-المرتبة-الأولى-في-نوايا-التصويت-للرئاسة--1061660249.html

تونس… قيس سعيد يحتل المرتبة الأولى في "نوايا التصويت للرئاسة"

تونس… قيس سعيد يحتل المرتبة الأولى في "نوايا التصويت للرئاسة"

أظهر استطلاع حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يحتل المرتبة الأولى بين من شملهم الاستطلاع. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T10:07+0000

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العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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جاء ذلك وفقا لخبر نشره موقع "شمس إف إم"، اليوم الأربعاء، عن الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل/ نيسان الجاري.وبحسب الموقع، فإن عدد المشاركين في الاستطلاع تجاوز 1700 تونسي من مناطق مختلفة.وحصل قيس سعيد على أكثر من 84 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما نالت عبير موسى نحو 5 في المئة.كما شمل الاستطلاع كلا من الصحفي الصافي سعيد، الذي حصل على 1.7 في المئة ونبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس بـ 1.6 في المئة ومنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق بـ 1.3 في المئة.وقرر قيس سعيد حل البرلمان نهائيا بعدما جمد أعماله بإجراءات استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة السابق وتولى السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز الماضي.وفي فبراير/ شباط الماضي، قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر، كما أصدر مرسوما رئاسيا آخرا، الجمعة الماضي، عزز صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.

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