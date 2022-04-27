عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/جنود-حفظ-سلام-فيتناميون-يتجهون-إلى-جنوب-السودان-1061656568.html
جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان
جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان
تتجه وحدات فيتنامية من هانوي إلى جنوب السودان ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:20+0000
2022-04-27T09:20+0000
صور
وسائط متعددة
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061656593_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_cf94e0ab360d043fa603735414b4ce11.jpg
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة، قرارا بالدفع بقوات إلى غرب دارفور، لاستكمال الإجراءات الأمنية، وتنفيذ نصوص اتفاق السلام.وقال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن وفدا سياديا تم تكليفه بالوقوف على الأحداث غربي دارفور وتهدئة الأوضاع.اقرأ أيضا - السودان.. 201 قتيل و103 مصابين في مواجهات قبلية غربي دارفور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061656593_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_fa846554b5efc497760b3feab96716a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار السودان اليوم

جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان

09:20 GMT 27.04.2022
تابعنا عبرTelegram
تتجه وحدات فيتنامية من هانوي إلى جنوب السودان ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تحية أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تحية أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تحية أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenأحد أفراد القوة الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان يواسي زوجته قبل مغادرته هانوي في 27 أبريل 2022.
أحد أفراد القوة الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان يواسي زوجته قبل مغادرته هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
أحد أفراد القوة الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان يواسي زوجته قبل مغادرته هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مع السفير الأسترالي في فيتنام روبين مودي، أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل/نيسان 2022.

القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مع السفير الأسترالي في فيتنام روبين مودي، أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل/نيسان 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen

القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مع السفير الأسترالي في فيتنام روبين مودي، أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل/نيسان 2022.

© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تسير في مسيرة رافعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022.
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تسير في مسيرة رافعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تسير في مسيرة رافعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، في حالة تأهب قبل مغادرتها هانوي، 27 أبريل 2022
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان ، في حالة تأهب قبل مغادرتها هانوي ، 27 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، في حالة تأهب قبل مغادرتها هانوي، 27 أبريل 2022
© AFP 2022 / Nhac Nguyenعضو في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفيتنامية يلتقط صورة سيلفي على متن الطائرة في حفل مغادرة القوة للمشاركة في مهمة حفظ السلام في جنوب السودان في هانوي في 27 أبريل 2022.
عضو في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفيتنامية يلتقط صورة سيلفي على متن الطائرة في حفل مغادرة القوة للمشاركة في مهمة حفظ السلام في جنوب السودان في هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
عضو في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفيتنامية يلتقط صورة سيلفي على متن الطائرة في حفل مغادرة القوة للمشاركة في مهمة حفظ السلام في جنوب السودان في هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مرفوعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مرفوعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مرفوعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية التي تشارك في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان ترفع أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
القوات الفيتنامية التي تشارك في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان ترفع أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية التي تشارك في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان ترفع أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة، قرارا بالدفع بقوات إلى غرب دارفور، لاستكمال الإجراءات الأمنية، وتنفيذ نصوص اتفاق السلام.
وقال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن وفدا سياديا تم تكليفه بالوقوف على الأحداث غربي دارفور وتهدئة الأوضاع.
اقرأ أيضا - السودان.. 201 قتيل و103 مصابين في مواجهات قبلية غربي دارفور
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала