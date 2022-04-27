جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان
تتجه وحدات فيتنامية من هانوي إلى جنوب السودان ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تحية أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
1/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تحية أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenأحد أفراد القوة الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان يواسي زوجته قبل مغادرته هانوي في 27 أبريل 2022.
2/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
أحد أفراد القوة الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان يواسي زوجته قبل مغادرته هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مع السفير الأسترالي في فيتنام روبين مودي، أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل/نيسان 2022.
3/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مع السفير الأسترالي في فيتنام روبين مودي، أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل/نيسان 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تسير في مسيرة رافعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022.
4/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تسير في مسيرة رافعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، في حالة تأهب قبل مغادرتها هانوي، 27 أبريل 2022
5/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، في حالة تأهب قبل مغادرتها هانوي، 27 أبريل 2022
© AFP 2022 / Nhac Nguyenعضو في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفيتنامية يلتقط صورة سيلفي على متن الطائرة في حفل مغادرة القوة للمشاركة في مهمة حفظ السلام في جنوب السودان في هانوي في 27 أبريل 2022.
6/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
عضو في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفيتنامية يلتقط صورة سيلفي على متن الطائرة في حفل مغادرة القوة للمشاركة في مهمة حفظ السلام في جنوب السودان في هانوي في 27 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مرفوعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022
7/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان تقف مرفوعة الأعلام قبل مغادرتها هانوي في 27 أبريل 2022
© AFP 2022 / Nhac Nguyenالقوات الفيتنامية التي تشارك في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان ترفع أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
8/8
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
القوات الفيتنامية التي تشارك في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان ترفع أمام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية قبل مغادرتها في هانوي في 27 أبريل 2022.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة، قرارا بالدفع بقوات إلى غرب دارفور، لاستكمال الإجراءات الأمنية، وتنفيذ نصوص اتفاق السلام.
وقال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن وفدا سياديا تم تكليفه بالوقوف على الأحداث غربي دارفور وتهدئة الأوضاع.