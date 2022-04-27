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جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان

جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان

تتجه وحدات فيتنامية من هانوي إلى جنوب السودان ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة، قرارا بالدفع بقوات إلى غرب دارفور، لاستكمال الإجراءات الأمنية، وتنفيذ نصوص اتفاق السلام.وقال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن وفدا سياديا تم تكليفه بالوقوف على الأحداث غربي دارفور وتهدئة الأوضاع.اقرأ أيضا - السودان.. 201 قتيل و103 مصابين في مواجهات قبلية غربي دارفور

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