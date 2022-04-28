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السودان… مجلس السيادة يرسل لجنة اتحادية لمتابعة أحداث غرب دارفور
السودان… مجلس السيادة يرسل لجنة اتحادية لمتابعة أحداث غرب دارفور
قامت اللجنة الاتحادية التي شكلها مجلس السيادة في السودان بزيارة ولاية غرب دارفور للاطلاع على تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في الولاية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:32+0000
2022-04-28T07:32+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" في خبر اليوم الخميس، مشيرة إلى أن عضو مجلس السيادة عبد القادر الزبير ترأس اللجنة التي استمعت إلى والي غرب دارفور تنوير ضافي حول الوضع فيها.وتعمل اللجنة على الوقوف على حقيقة ما شهدته الولاية من أحداث بمنطقة كرينك ومدينة الجنينة، ونتج عنها سقوط نحو 167 و115 مصابا خلال الأيام الماضية.ولفتت الوكالة إلى قول والي غرب دارفور إن الولاية تشهد صراعا قبليا يتكرر من وقت إلى آخر رغم محاولات السلطات منعه.وأوضح والي غرب دارفور أن هناك عوامل تساهم في تكرار مثل هذه الأحداث أبرزها قدرة المجرمين على الإفلات من العقوبة بسبب غياب هيبة الدولة ووجود حدود طولها نحو 750 كيلومترا لا يتم تأمينها بشكل كاف.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان… مجلس السيادة يرسل لجنة اتحادية لمتابعة أحداث غرب دارفور

07:32 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد
صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / -
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قامت اللجنة الاتحادية التي شكلها مجلس السيادة في السودان بزيارة ولاية غرب دارفور للاطلاع على تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في الولاية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" في خبر اليوم الخميس، مشيرة إلى أن عضو مجلس السيادة عبد القادر الزبير ترأس اللجنة التي استمعت إلى والي غرب دارفور تنوير ضافي حول الوضع فيها.
وتعمل اللجنة على الوقوف على حقيقة ما شهدته الولاية من أحداث بمنطقة كرينك ومدينة الجنينة، ونتج عنها سقوط نحو 167 و115 مصابا خلال الأيام الماضية.
ولفتت الوكالة إلى قول والي غرب دارفور إن الولاية تشهد صراعا قبليا يتكرر من وقت إلى آخر رغم محاولات السلطات منعه.
وأوضح والي غرب دارفور أن هناك عوامل تساهم في تكرار مثل هذه الأحداث أبرزها قدرة المجرمين على الإفلات من العقوبة بسبب غياب هيبة الدولة ووجود حدود طولها نحو 750 كيلومترا لا يتم تأمينها بشكل كاف.
© Sputnik / Mohamed Hassanاتفاق السلام السوداني
اتفاق السلام السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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