https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزارة-الدفاع-الرومانية-تنفي-نقل-معدات-عسكرية-تابعة-لحلف-الناتو-إلى-حدود-أوكرانيا-1061710009.html

وزارة الدفاع الرومانية تنفي نقل معدات عسكرية تابعة لحلف الناتو إلى حدود أوكرانيا

وزارة الدفاع الرومانية تنفي نقل معدات عسكرية تابعة لحلف الناتو إلى حدود أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الرومانية المعلومات القاضية بنقل معدات عسكرية للناتو إلى حدود أوكرانيا، مؤكدة أن تلك المعدات تم نقلها ضمن تدريبات عسكرية في البلاد بمشاركة دول... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T15:07+0000

2022-04-28T15:07+0000

2022-04-28T15:07+0000

العالم

رومانيا

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تشيسيناو - سبوتنيك. وقال بيان المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الخميس، إنه "تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن قافلة من المعدات العسكرية في رومانيا تتحرك باتجاه حدود أوكرانيا ومولدوفا".وأكدت الوزارة أنها أخبار كاذبة، لافتة إلى أن شرطة الجيش الروماني غادرت إلى ميدان رماية باباداغ لتنفيذ إطلاق النار المخطط له سابقا مع الجنود الرومانيين وحلفائهم، وفق البيان.وبينت الوزارة أن ظهور معدات عسكرية أمريكية في الفيديو، يرجع لانتشارها في قاعدة ميخائيل كوغالنيسينو منذ بداية العام الجاري.واختتم بيان الوزارة: "إن الأنشطة التدريبية التي يقوم بها العسكريون من الدول الحليفة المتمركزة في بلدنا، كجزء من تدابير تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو... وبالتالي فإن المعدات العسكرية لا تخص الولايات المتحدة فحسب، بل مشتركة مع بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال خلال التدريبات المشتركة".

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