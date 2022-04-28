عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزارة-الدفاع-الرومانية-تنفي-نقل-معدات-عسكرية-تابعة-لحلف-الناتو-إلى-حدود-أوكرانيا-1061710009.html
وزارة الدفاع الرومانية تنفي نقل معدات عسكرية تابعة لحلف الناتو إلى حدود أوكرانيا
وزارة الدفاع الرومانية تنفي نقل معدات عسكرية تابعة لحلف الناتو إلى حدود أوكرانيا
نفت وزارة الدفاع الرومانية المعلومات القاضية بنقل معدات عسكرية للناتو إلى حدود أوكرانيا، مؤكدة أن تلك المعدات تم نقلها ضمن تدريبات عسكرية في البلاد بمشاركة دول... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:07+0000
2022-04-28T15:07+0000
العالم
رومانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d7d6fcbc7d83be8a5836668d6f74d0c.jpg
تشيسيناو - سبوتنيك. وقال بيان المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الخميس، إنه "تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن قافلة من المعدات العسكرية في رومانيا تتحرك باتجاه حدود أوكرانيا ومولدوفا".وأكدت الوزارة أنها أخبار كاذبة، لافتة إلى أن شرطة الجيش الروماني غادرت إلى ميدان رماية باباداغ لتنفيذ إطلاق النار المخطط له سابقا مع الجنود الرومانيين وحلفائهم، وفق البيان.وبينت الوزارة أن ظهور معدات عسكرية أمريكية في الفيديو، يرجع لانتشارها في قاعدة ميخائيل كوغالنيسينو منذ بداية العام الجاري.واختتم بيان الوزارة: "إن الأنشطة التدريبية التي يقوم بها العسكريون من الدول الحليفة المتمركزة في بلدنا، كجزء من تدابير تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو... وبالتالي فإن المعدات العسكرية لا تخص الولايات المتحدة فحسب، بل مشتركة مع بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال خلال التدريبات المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/رومانيا-تحظر-دخول-السفن-الروسية-إلى-موانئها-اعتبارا-من-غد-الأحد-1061258323.html
رومانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2590f756d8ec06e68a943d079e205eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رومانيا

وزارة الدفاع الرومانية تنفي نقل معدات عسكرية تابعة لحلف الناتو إلى حدود أوكرانيا

15:07 GMT 28.04.2022
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
تابعنا عبرTelegram
نفت وزارة الدفاع الرومانية المعلومات القاضية بنقل معدات عسكرية للناتو إلى حدود أوكرانيا، مؤكدة أن تلك المعدات تم نقلها ضمن تدريبات عسكرية في البلاد بمشاركة دول حليفة.
تشيسيناو - سبوتنيك. وقال بيان المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الخميس، إنه "تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن قافلة من المعدات العسكرية في رومانيا تتحرك باتجاه حدود أوكرانيا ومولدوفا".
وأكدت الوزارة أنها أخبار كاذبة، لافتة إلى أن شرطة الجيش الروماني غادرت إلى ميدان رماية باباداغ لتنفيذ إطلاق النار المخطط له سابقا مع الجنود الرومانيين وحلفائهم، وفق البيان.
وبينت الوزارة أن ظهور معدات عسكرية أمريكية في الفيديو، يرجع لانتشارها في قاعدة ميخائيل كوغالنيسينو منذ بداية العام الجاري.
واختتم بيان الوزارة: "إن الأنشطة التدريبية التي يقوم بها العسكريون من الدول الحليفة المتمركزة في بلدنا، كجزء من تدابير تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو... وبالتالي فإن المعدات العسكرية لا تخص الولايات المتحدة فحسب، بل مشتركة مع بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال خلال التدريبات المشتركة".
سفينة خفر روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من غد الأحد
16 أبريل, 11:53 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала