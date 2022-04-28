عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220428/-شنغهاي-تطلب-من-الشركات-دفع-رواتب-الموظفين-أثناء-الحجر-الصحي-لفيروس-كورونا-1061715165.html
شنغهاي تطلب من الشركات دفع رواتب الموظفين أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا
شنغهاي تطلب من الشركات دفع رواتب الموظفين أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا
أصدرت السلطات في شنغهاي، اليوم الخميس، مبادئ توجيهية تنص على أنه يتعين على الشركات دفع أجور موظفيها الذين لا يستطيعون العمل بشكل طبيعي بسبب الحجر الصحي جراء... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T17:50+0000
2022-04-28T17:50+0000
العالم
شنغهاي
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060678849_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_e7c2d37737572bde5ebc64fe32153d9a.jpg
ووفقا للبيان الصادر عن مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بالبلدية، يُحظر على الشركات إنهاء عقود العمل عندما يتم وضع الموظفين في الحجر الصحي للعلاج أو تحت المراقبة الطبية، أو حين لا يمكنهم العمل بشكل طبيعي بسبب إجراءات الطوارئ الأخرى التي تنفذها الحكومة، بحسب "شينخوا".وأشار البيان إلى أنه يمكن للشركات تنظيم منطلبات العمل من المنزل لموظفيها، أو التشاور معهم لترتيب وقت الإجازة، بما في ذلك الإجازة السنوية مدفوعة الأجر. وبالنسبة للمؤسسات غير القادرة على دفع الأجور مؤقتًا بسبب الوباء، يمكن تأجيل المدفوعات لمدة لا تزيد عن شهر واحد، بعد التشاور مع النقابات العمالية أو ممثلي الموظفين. وتطالب السلطات في شنغهاي أن تقوم الموارد البشرية والإدارات الأخرى ببناء منصات التوظيف والتدريب على المهارات المهنية للعمال، وفتح قنوات على الإنترنت وخارجها لتقديم الشكاوى، وإيلاء اهتمام خاص لرعاية العمال المهاجرين والخدمات المقدمة لهم.وتواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، كما بدأت باستخدام المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء، حيث فرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/شنغهاي-تسجل-أعلى-حصيلة-يومية-في-وفيات-كورونا-رغم-الإغلاقات-1061539626.html
شنغهاي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060678849_325:0:3054:2047_1920x0_80_0_0_c50fb187221fe9feb08fa3e4c60dff8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, شنغهاي, فيروس كورونا

شنغهاي تطلب من الشركات دفع رواتب الموظفين أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا

17:50 GMT 28.04.2022
© AP Photo / Chen Siمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Chen Si
تابعنا عبرTelegram
أصدرت السلطات في شنغهاي، اليوم الخميس، مبادئ توجيهية تنص على أنه يتعين على الشركات دفع أجور موظفيها الذين لا يستطيعون العمل بشكل طبيعي بسبب الحجر الصحي جراء الإصابة بفيروس كورنا.
ووفقا للبيان الصادر عن مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بالبلدية، يُحظر على الشركات إنهاء عقود العمل عندما يتم وضع الموظفين في الحجر الصحي للعلاج أو تحت المراقبة الطبية، أو حين لا يمكنهم العمل بشكل طبيعي بسبب إجراءات الطوارئ الأخرى التي تنفذها الحكومة، بحسب "شينخوا".
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
شنغهاي تسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا رغم الإغلاقات
24 أبريل, 07:43 GMT
وأشار البيان إلى أنه يمكن للشركات تنظيم منطلبات العمل من المنزل لموظفيها، أو التشاور معهم لترتيب وقت الإجازة، بما في ذلك الإجازة السنوية مدفوعة الأجر. وبالنسبة للمؤسسات غير القادرة على دفع الأجور مؤقتًا بسبب الوباء، يمكن تأجيل المدفوعات لمدة لا تزيد عن شهر واحد، بعد التشاور مع النقابات العمالية أو ممثلي الموظفين.
وتطالب السلطات في شنغهاي أن تقوم الموارد البشرية والإدارات الأخرى ببناء منصات التوظيف والتدريب على المهارات المهنية للعمال، وفتح قنوات على الإنترنت وخارجها لتقديم الشكاوى، وإيلاء اهتمام خاص لرعاية العمال المهاجرين والخدمات المقدمة لهم.
وتواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، كما بدأت باستخدام المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء، حيث فرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала