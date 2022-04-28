https://arabic.sputniknews.com/20220428/-شنغهاي-تطلب-من-الشركات-دفع-رواتب-الموظفين-أثناء-الحجر-الصحي-لفيروس-كورونا-1061715165.html

شنغهاي تطلب من الشركات دفع رواتب الموظفين أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا

شنغهاي تطلب من الشركات دفع رواتب الموظفين أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا

أصدرت السلطات في شنغهاي، اليوم الخميس، مبادئ توجيهية تنص على أنه يتعين على الشركات دفع أجور موظفيها الذين لا يستطيعون العمل بشكل طبيعي بسبب الحجر الصحي جراء... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T17:50+0000

2022-04-28T17:50+0000

2022-04-28T17:50+0000

العالم

شنغهاي

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060678849_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_e7c2d37737572bde5ebc64fe32153d9a.jpg

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بالبلدية، يُحظر على الشركات إنهاء عقود العمل عندما يتم وضع الموظفين في الحجر الصحي للعلاج أو تحت المراقبة الطبية، أو حين لا يمكنهم العمل بشكل طبيعي بسبب إجراءات الطوارئ الأخرى التي تنفذها الحكومة، بحسب "شينخوا".وأشار البيان إلى أنه يمكن للشركات تنظيم منطلبات العمل من المنزل لموظفيها، أو التشاور معهم لترتيب وقت الإجازة، بما في ذلك الإجازة السنوية مدفوعة الأجر. وبالنسبة للمؤسسات غير القادرة على دفع الأجور مؤقتًا بسبب الوباء، يمكن تأجيل المدفوعات لمدة لا تزيد عن شهر واحد، بعد التشاور مع النقابات العمالية أو ممثلي الموظفين. وتطالب السلطات في شنغهاي أن تقوم الموارد البشرية والإدارات الأخرى ببناء منصات التوظيف والتدريب على المهارات المهنية للعمال، وفتح قنوات على الإنترنت وخارجها لتقديم الشكاوى، وإيلاء اهتمام خاص لرعاية العمال المهاجرين والخدمات المقدمة لهم.وتواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، كما بدأت باستخدام المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء، حيث فرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/شنغهاي-تسجل-أعلى-حصيلة-يومية-في-وفيات-كورونا-رغم-الإغلاقات-1061539626.html

شنغهاي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, شنغهاي, فيروس كورونا