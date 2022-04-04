https://arabic.sputniknews.com/20220404/رئيس-نادي-الهلال-السعودي-الجماهير-هي-سلاحنا-بدوري-الأبطال-1060839942.html
رئيس نادي الهلال السعودي: الجماهير هي سلاحنا في دوري الأبطال
رئيس نادي الهلال السعودي: الجماهير هي سلاحنا في دوري الأبطال
قال رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، إن الجماهير هي سلاح النادي بدوري أبطال آسيا 2022، معربا عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:33+0000
2022-04-04T15:33+0000
2022-04-04T15:34+0000
رياضة
مباريات الدوري السعودي
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جاء ذلك في تقرير نشره موقع "سبورت 360"، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى قول ابن نافل إن التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يمثل شرفا آخر يناله نادي الهلال قبل الخطوة الأهم وهي تحقيق البطولة.وقال رئيس نادي الهلال: "نبدأ منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 في نهاية الأسبوع بعد إغلاق ملف المنافسات المحلية".ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الشارقة الإماراتي، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.وتضم المجموعة الأولى التي يوجد بها الهلال السعودي كل من استقلال دوشنبه من طاجيكستان والريان القطري والشارقة الإماراتي.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الهلال-مهدد-بغياب-لاعبين-عن-مواجهة-الأهلي-في-الدوري-السعودي-1059851957.html
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رياضة, مباريات الدوري السعودي
رئيس نادي الهلال السعودي: الجماهير هي سلاحنا في دوري الأبطال
15:33 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
قال رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، إن الجماهير هي سلاح النادي بدوري أبطال آسيا 2022، معربا عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الشباب.
جاء ذلك في تقرير نشره
موقع "سبورت 360"، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى قول ابن نافل إن التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يمثل شرفا آخر يناله نادي الهلال قبل الخطوة الأهم وهي تحقيق البطولة.
وقال رئيس نادي الهلال: "نبدأ منافسات بطولة دوري أبطال آسيا
2022 في نهاية الأسبوع بعد إغلاق ملف المنافسات المحلية".
وتابع: "سلاحنا الأهم في هذه البطولة هو جماهيرنا"، مضيفا: "لنكن جميعا القوة الزرقاء".
ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال
السعودي نظيره الشارقة الإماراتي، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وتضم المجموعة الأولى التي يوجد بها الهلال السعودي
كل من استقلال دوشنبه من طاجيكستان والريان القطري والشارقة الإماراتي.