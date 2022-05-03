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البطريرك كيريل: روسيا لم تهاجم أحدا قط وإنما دافعت عن حدودها
البطريرك كيريل: روسيا لم تهاجم أحدا قط وإنما دافعت عن حدودها
قال البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تهاجم أي شخص قط ولا تعتزم محاربة أي شخص. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:05+0000
2022-05-03T11:05+0000
روسيا
البطريرك كيريل
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وأضاف كيريل في خطبة كاتدرائية أرخانغيلسك في موسكو: "لا نريد القتال مع أحد، روسيا لم تهاجم أي شخص أبدًا. إنه لأمر مدهش أن دولة عظيمة وقوية لم تهاجم أي شخص، لقد دافعت فقط عن حدودها".وتابع البطريرك كيريل: "الكنيسة تطلب اليوم من القديسين المدفونين في كاتدرائية أرخانغيلسك أن يصلوا من أجل أن تظل "الحدود المقدسة" لروسيا منيعة، وأن يكون لدى الروس ما يكفي من "الحكمة والقوة والشرف، للدفاع عن الحدود المقدسة لروسيا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
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روسيا, البطريرك كيريل

البطريرك كيريل: روسيا لم تهاجم أحدا قط وإنما دافعت عن حدودها

11:05 GMT 03.05.2022
© Sana.syالبطريرك كيريل
البطريرك كيريل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sana.sy
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قال البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تهاجم أي شخص قط ولا تعتزم محاربة أي شخص.
وأضاف كيريل في خطبة كاتدرائية أرخانغيلسك في موسكو: "لا نريد القتال مع أحد، روسيا لم تهاجم أي شخص أبدًا. إنه لأمر مدهش أن دولة عظيمة وقوية لم تهاجم أي شخص، لقد دافعت فقط عن حدودها".
وتابع البطريرك كيريل: "الكنيسة تطلب اليوم من القديسين المدفونين في كاتدرائية أرخانغيلسك أن يصلوا من أجل أن تظل "الحدود المقدسة" لروسيا منيعة، وأن يكون لدى الروس ما يكفي من "الحكمة والقوة والشرف، للدفاع عن الحدود المقدسة لروسيا".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل يطلق حمامة في السماء بمناسبة عيد البشارة للسيدة مريم العذراء في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، قبل بدء الاحتفالات بعيد الفصح في روسيا، 7 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
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11 أبريل, 16:03 GMT
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