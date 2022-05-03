https://arabic.sputniknews.com/20220503/مذيعة-تحرج-جونسون-على-الهواء-عجوز-تعيش-في-الباص-لتجنب-مصاريف-الطاقة-فيديو-1061816103.html
مذيعة تحرج جونسون على الهواء: عجوز تعيش في الباص لتجنب مصاريف الطاقة... فيديو
مذيعة تحرج جونسون على الهواء: عجوز تعيش في الباص لتجنب مصاريف الطاقة... فيديو
انتقدت مذيعة برامج بريطانية على الهواء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد أن "تفاخر بإعطاء تذاكر حافلات مجانية للمتقاعدين"، الأمر الذي أزعج مقدمة... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:55+0000
2022-05-03T12:55+0000
2022-05-03T12:55+0000
العالم
اقتصاد
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وواجهت مقدمة برنامج "صباح الخير بريطانيا"، سوزانا ريد، رئيس وزراء بريطانيا، خلال حوار صباحي أجراه لأول مرة منذ 5 سنوات على الهواء خلال البرنامج الصباحي، حيث تحدث البرنامج عن أزمة غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد واجه رئيس الوزراء "استجوابا مزعجا"، حيث اعتقد أنه سيظهر في حلقة سلسة على برنامج صباحي، حيث اعتبرت الصحيفة أن جونسون قد "أخطأ عندما سُئل عن أزمة غلاء المعيشة التي يواجهها البريطانيون، بما في ذلك ارتفاع الفواتير".وأثارت مقدمة البرنامج مشكلة المرأة المتقاعدة إلسي، التي ارتفعت تكاليف الطاقة في غرفة شقتها من 17 جنيها إسترلينيا إلى 85 جنيها إسترلينيا في الشهر.عند سؤال جونسون عن الأشياء الأخرى التي يجب على إلسي تقليصها، قال: 'لا أريد أن تقلص إلسي أي شيء"، مذكرا بأنه من قدم هذه البطاقة للمتقاعدين.وتابع جونسون: "هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بها. ما نريد القيام به هو التأكد من أن لدينا أشخاص يعانون من مشقة خاصة ترعاهم مجالسهم، ونقوم بوضع المزيد من الأموال في المجالس المحلية. لدينا مدفوعات خاصة لمساعدة كبار السن على وجه الخصوص في تكلفة التدفئة.بالإضافة إلى ذلك، قدمت المذيعة تقريرا يسلط الضوء على معاناة طفلتين بريطانيتين تعانيان من مشكلة تدهور بالدماغ، حيث يتم الاستعانة بجهازين منزليين، حيث يتم تشغيل الأجهزة باستمرار، الأمر الذي يتطلب المزيد من الطاقة والأموال، في ظل معاناة اقتصادية.وأشارت "ديلي ميل" إلى أن وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل جوناثان أشوورث، ردا على جونسون، إنه "لمن المخجل تماما ألا يكون أمام المتقاعدين خيار سوى الجلوس في الحافلة طوال اليوم لتجنب تراكم فواتير التدفئة في المنزل، أو تركهم يرتجفون في البطانيات وفقط تناول وجبة واحدة في اليوم".وأصر رئيس الوزراء على أن الحكومة تفعل "كل ما في وسعها" للمساعدة في أزمة تكلفة المعيشة، لكنه حذر من أن زيادة دعم الدولة إلى ما بعد مستوياته الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
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العالم, اقتصاد
مذيعة تحرج جونسون على الهواء: عجوز تعيش في الباص لتجنب مصاريف الطاقة... فيديو
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انتقدت مذيعة برامج بريطانية على الهواء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد أن "تفاخر بإعطاء تذاكر حافلات مجانية للمتقاعدين"، الأمر الذي أزعج مقدمة البرنامج واضطرها إلى تقديم قصة محزنة عن امرأة متقاعدة.
وواجهت مقدمة برنامج "صباح الخير بريطانيا"، سوزانا ريد، رئيس وزراء بريطانيا، خلال حوار صباحي أجراه لأول مرة منذ 5 سنوات على الهواء خلال البرنامج الصباحي، حيث تحدث البرنامج عن أزمة غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"
، فقد واجه رئيس الوزراء "استجوابا مزعجا"، حيث اعتقد أنه سيظهر في حلقة سلسة على برنامج صباحي، حيث اعتبرت الصحيفة أن جونسون قد "أخطأ عندما سُئل عن أزمة غلاء المعيشة التي يواجهها البريطانيون، بما في ذلك ارتفاع الفواتير".
وأثارت مقدمة البرنامج مشكلة المرأة المتقاعدة إلسي، التي ارتفعت تكاليف الطاقة في غرفة شقتها من 17 جنيها إسترلينيا إلى 85 جنيها إسترلينيا في الشهر.
وأخبرت مقدمة البرنامج رئيس الوزراء البريطاني، على الهواء عن معاناة العجوز البريطانية، حيث تخرج المرأة باكرا من غرفتها "الفخمة" في شارع "داونينج"، بهدف "استخدام بطاقة حافلة الحرية (بطاقة نقل مخصصة للمتقاعدين) الخاصة بها للبقاء في الحافلات طوال اليوم لتجنب استخدام الطاقة في المنزل".
عند سؤال جونسون عن الأشياء الأخرى
التي يجب على إلسي تقليصها، قال: 'لا أريد أن تقلص إلسي أي شيء"، مذكرا بأنه من قدم هذه البطاقة للمتقاعدين.
وردت المذيعة بغضب: "لذا ينبغي أن تكون إلسي ممتنة لك على تصريح مرور الحافلة؟ ما الذي يجب أن تقلل منه أيضًا؟"... وتابعت: "أنت لا تفعل شيئا للناس".
وتابع جونسون: "هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بها. ما نريد القيام به هو التأكد من أن لدينا أشخاص يعانون من مشقة خاصة ترعاهم مجالسهم، ونقوم بوضع المزيد من الأموال في المجالس المحلية. لدينا مدفوعات خاصة لمساعدة كبار السن على وجه الخصوص في تكلفة التدفئة.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت المذيعة تقريرا يسلط الضوء على معاناة طفلتين بريطانيتين تعانيان من مشكلة تدهور بالدماغ، حيث يتم الاستعانة بجهازين منزليين، حيث يتم تشغيل الأجهزة باستمرار، الأمر الذي يتطلب المزيد من الطاقة والأموال، في ظل معاناة اقتصادية.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل جوناثان أشوورث، ردا على جونسون، إنه "لمن المخجل تماما ألا يكون أمام المتقاعدين خيار سوى الجلوس في الحافلة طوال اليوم لتجنب تراكم فواتير التدفئة في المنزل، أو تركهم يرتجفون في البطانيات وفقط تناول وجبة واحدة في اليوم".
واعتبر أشوورث، أن رد بوريس جونسون على مقدمة البرنامج من خلال التباهي بشأن بطاقات النقل الخاصة بالمتقاعدين، يكشف مدى "انفصام رئيس الوزراء النرجسي هذا". وتابع أن "الحقيقة البسيطة هي أن بوريس جونسون قد فرض للتو أكبر شروط حقيقية لخفض المعاش التقاعدي منذ 50 عامًا وتحذر جمعيات خيرية مثل (Age UK) من أن هذا سيكون (عام الجحيم) بالنسبة لمتقاعدي بريطانيا".
وأصر رئيس الوزراء على أن الحكومة تفعل "كل ما في وسعها" للمساعدة في أزمة تكلفة المعيشة، لكنه حذر من أن زيادة دعم الدولة إلى ما بعد مستوياته الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.