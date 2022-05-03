https://arabic.sputniknews.com/20220503/مذيعة-تحرج-جونسون-على-الهواء-عجوز-تعيش-في-الباص-لتجنب-مصاريف-الطاقة-فيديو-1061816103.html

مذيعة تحرج جونسون على الهواء: عجوز تعيش في الباص لتجنب مصاريف الطاقة... فيديو

مذيعة تحرج جونسون على الهواء: عجوز تعيش في الباص لتجنب مصاريف الطاقة... فيديو

انتقدت مذيعة برامج بريطانية على الهواء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد أن "تفاخر بإعطاء تذاكر حافلات مجانية للمتقاعدين"، الأمر الذي أزعج مقدمة... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T12:55+0000

2022-05-03T12:55+0000

2022-05-03T12:55+0000

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048626764_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_4cc4eb9c3e6e8853ae3580c790bab42e.jpg

وواجهت مقدمة برنامج "صباح الخير بريطانيا"، سوزانا ريد، رئيس وزراء بريطانيا، خلال حوار صباحي أجراه لأول مرة منذ 5 سنوات على الهواء خلال البرنامج الصباحي، حيث تحدث البرنامج عن أزمة غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد واجه رئيس الوزراء "استجوابا مزعجا"، حيث اعتقد أنه سيظهر في حلقة سلسة على برنامج صباحي، حيث اعتبرت الصحيفة أن جونسون قد "أخطأ عندما سُئل عن أزمة غلاء المعيشة التي يواجهها البريطانيون، بما في ذلك ارتفاع الفواتير".وأثارت مقدمة البرنامج مشكلة المرأة المتقاعدة إلسي، التي ارتفعت تكاليف الطاقة في غرفة شقتها من 17 جنيها إسترلينيا إلى 85 جنيها إسترلينيا في الشهر.عند سؤال جونسون عن الأشياء الأخرى التي يجب على إلسي تقليصها، قال: 'لا أريد أن تقلص إلسي أي شيء"، مذكرا بأنه من قدم هذه البطاقة للمتقاعدين.وتابع جونسون: "هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بها. ما نريد القيام به هو التأكد من أن لدينا أشخاص يعانون من مشقة خاصة ترعاهم مجالسهم، ونقوم بوضع المزيد من الأموال في المجالس المحلية. لدينا مدفوعات خاصة لمساعدة كبار السن على وجه الخصوص في تكلفة التدفئة.بالإضافة إلى ذلك، قدمت المذيعة تقريرا يسلط الضوء على معاناة طفلتين بريطانيتين تعانيان من مشكلة تدهور بالدماغ، حيث يتم الاستعانة بجهازين منزليين، حيث يتم تشغيل الأجهزة باستمرار، الأمر الذي يتطلب المزيد من الطاقة والأموال، في ظل معاناة اقتصادية.وأشارت "ديلي ميل" إلى أن وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل جوناثان أشوورث، ردا على جونسون، إنه "لمن المخجل تماما ألا يكون أمام المتقاعدين خيار سوى الجلوس في الحافلة طوال اليوم لتجنب تراكم فواتير التدفئة في المنزل، أو تركهم يرتجفون في البطانيات وفقط تناول وجبة واحدة في اليوم".وأصر رئيس الوزراء على أن الحكومة تفعل "كل ما في وسعها" للمساعدة في أزمة تكلفة المعيشة، لكنه حذر من أن زيادة دعم الدولة إلى ما بعد مستوياته الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/رئيس-الوزراء-الإيطالي-أزمات-غذاء-تهدد-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-بسبب-أوكرانيا-وأوروبا-في-مرحلة-تباطؤ-1061814497.html

https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلومبرغ-انقسامات-حادة-في-أوروبا-بسبب-الدفع-بالروبل-والشركات-تخالف-جزئيا-1061702076.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اقتصاد