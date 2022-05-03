https://arabic.sputniknews.com/20220503/وكالة-صينية-شبح-يتجول-فوق-المياه-جنوبي-المحيط-الهادئ-عليه-الاختفاء--1061818930.html

وكالة صينية: "شبح" يتجول فوق المياه جنوبي المحيط الهادئ "عليه الاختفاء"

وكالة صينية: "شبح" يتجول فوق المياه جنوبي المحيط الهادئ "عليه الاختفاء"

سخرت وكالة صينية من طريقة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا مع الاتفاقية التي وقعتها الصين مع دولة جزر سليمان الواقعة جنوبي المحيط الهادئ، مشيرة إلى... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T14:40+0000

2022-05-03T14:40+0000

2022-05-03T14:40+0000

العالم

الصين

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وكان وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، قد قال إن بلاده لا يمكنها أن تسمح للصين بإقامة قواعد عسكرية في جزر سليمان.ونقلت وسائل إعلام غربية، الشهر الماضي، عن الوزير الأسترالي قوله: "في منطقتنا وعلى أعتابنا، لن تكون هناك قواعد بحرية صينية"، كما زعم.وزعم مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق "يترك الباب مفتوحا على ما يبدو للصين لإرسال قوات عسكرية إلى الجزر"، وأعربوا عن قلقهم من أن "عمليات الانتشار هذه قد تزيد التوتر إذا تم تنفيذها بطريقة غير شفافة"، بحسب الادعاءات.وبدورها، انتقدت شبكة تلفزيون الصين الدولية، في تعليق نشرته تحت عنوان (ما الشبح الذي يتجول فوق جنوب المحيط الهادئ) هذه المزاعم، مؤكدة أن هذا "الشبح" ليس الصين، بل هذه الدول التي تدعي هذه المزاعم.ونوهت الشبكة الصينية إلى أن جزر سليمان هي دولة ذات سيادة في المحيط الهادئ، وأنها تتعاون مع الصين على أساس "المساواة والمنفعة المتبادلة، من أجل تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاستقرار طويل الأجل، بما يتوافق مع مصالحها الخاصة واحتياجاتها التنموية".أمريكا وأستراليا تنظران إلى جزر الباسفيك "بعقلية استعمارية"حاول كاتب التقرير تفسير السلوك الأمريكي والأسترالي حول هذه القضية، معتبرا أن هذا السلوك يرجع إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا "لم تنظرا أبدا إلى بلدان جزر الباسيفيك مثل جزر سليمان كدول ذات سيادة، بل فناءهما الخلفي" لها."شبح" يحاول إخافة دول مستقلة "عليه الاختفاء"ونوه التقرير إلى أن هذه السلوكيات السيئة التي تتبعها كل من أمريكا وأستراليا، جعلت من هذه الدول غير محبوبة في بلدان جزر الباسيفيك.وشدد التقرير على أن على كل من أمريكا وأستراليا "احترام المصالح وسيادة بلدان جزر الباسيفيك بما فيها جزر سليمان".

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العالم, الصين